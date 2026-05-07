Kathy Rinaldi, figura di spicco e punto di riferimento per il tennis femminile statunitense negli ultimi diciotto anni, ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di responsabile del settore femminile della USTA. L'ex numero sette del mondo in singolare, Rinaldi ha ricoperto incarichi di grande rilevanza dopo la sua carriera da giocatrice professionista, tra cui quello di capitana della Billie Jean King Cup dal 2017 al 2023 e di coach della nazionale femminile alle Olimpiadi del 2020 e del 2024.

Durante il suo lungo e proficuo percorso con la USTA, Rinaldi è stata una presenza costante e rassicurante nei tornei più importanti, offrendo un supporto inestimabile e una guida preziosa alle atlete americane.

Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ha condiviso le sue riflessioni: “Dopo 18 anni con la USTA, sono piena di gratitudine e ho deciso di lasciare il mio attuale ruolo di responsabile del tennis femminile. Questo viaggio ha significato più di quanto possa esprimere pienamente. È stato una chiamata, un onore e un’opportunità di servire lo sport e le persone che lo rendono ciò che è, il più grande sport del mondo”.

Un'eredità di successi e riconoscimenti

Rinaldi ha lasciato un'impronta indelebile, guidando la squadra statunitense alla prestigiosa vittoria della Billie Jean King Cup già nel suo primo anno da capitana, nel 2017. Questo successo la rese la prima a raggiungere tale traguardo dal lontano 1986.

Il suo significativo contributo è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato da molte delle principali protagoniste del tennis americano, inclusa l'icona Chris Evert, che ha commentato: “Kathy, hai davvero fatto molto più del tuo dovere nel guidare, allenare e sostenere le giocatrici americane. Sei stata una leader amata e rispettata da tutte le generazioni”.

La sua leadership si è rivelata fondamentale anche nel delicato periodo di transizione seguito al ritiro della leggendaria Serena Williams, contribuendo in modo determinante a mantenere il tennis femminile statunitense tra le eccellenze mondiali. Rinaldi ha spesso enfatizzato l'importanza delle relazioni costruite e della fiducia che le è stata accordata, affermando: “Ogni giorno venivo al lavoro con un senso di scopo, sapendo che ciò che abbiamo costruito insieme contava ben oltre la descrizione del ruolo”.

Il percorso nella Billie Jean King Cup

Rinaldi era stata nominata capitana della squadra USA nel dicembre 2016 e, sotto la sua guida, la nazionale ha registrato un notevole bilancio di undici vittorie e cinque sconfitte complessive nella competizione. Nel suo comunicato di addio specifico al ruolo di capitana, aveva espresso con emozione: “Essere stata nominata capitana della squadra statunitense nella Billie Jean King Cup è stato uno dei più grandi onori della mia vita. È stato un viaggio incredibile di oltre sei anni! Spero davvero di aver reso Billie Jean orgogliosa… Ho tanto amore e ammirazione per lei e per il suo impatto iconico sulle donne nello sport…”.

La sua gratitudine si è estesa alle giocatrici che hanno sempre accettato il suo invito a rappresentare gli Stati Uniti con cuore e classe, ai tifosi per il loro calore e supporto, al team USTA, agli allenatori, allo staff e, soprattutto, alla sua famiglia.

Pur ritirandosi dal ruolo di responsabile, Rinaldi ha ribadito la sua ferma volontà di continuare a sostenere il tennis femminile americano. La sua ultima esperienza da capitana si è conclusa in occasione delle finali della Billie Jean King Cup 2023 a Siviglia, dove la squadra statunitense ha affrontato la Svizzera, campione in carica, e la Repubblica Ceca nel Gruppo A.