Kei Nishikori, il tennista giapponese più titolato della storia, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico al termine della stagione. L'atleta, che ha raggiunto il numero quattro del ranking mondiale, ha condiviso la sua decisione tramite un messaggio sui social media, ripercorrendo le tappe salienti di una carriera straordinaria e ricca di emozioni.

Nel corso della sua brillante carriera, Nishikori ha conquistato ben dodici titoli ATP e ha totalizzato 451 vittorie a livello di tour. Nel suo commovente annuncio, il trentaseienne ha dichiarato: "Ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico alla fine di questa stagione.

Fin da bambino sono stato appassionato di tennis e ho perseguito questo sport con un solo sogno nel cuore: competere sul palcoscenico mondiale. Raggiungere l’ATP Tour, competere al massimo livello e mantenere un posto nella Top 10 è qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso. Che fosse in vittoria o in sconfitta, l’atmosfera nelle arene gremite è insostituibile".

Una carriera tra trionfi e sfide fisiche

Il percorso di Nishikori è stato indubbiamente segnato da numerosi infortuni che ne hanno spesso condizionato la continuità. Nonostante le difficoltà fisiche, nel 2014 ha scritto una pagina di storia diventando il primo uomo asiatico a raggiungere una finale di singolare in un torneo del Grande Slam, agli US Open.

Le ricorrenti problematiche fisiche hanno tuttavia ostacolato la sua ascesa, come egli stesso ha ammesso: "Ci sono stati momenti in cui sono stato sopraffatto dalla frustrazione e dall’ansia a causa degli infortuni che mi impedivano di giocare come avrei voluto. Nonostante tutto, il mio amore per il tennis e la convinzione di poter diventare più forte mi hanno sempre riportato in campo. Queste esperienze hanno plasmato la mia vita".

I numeri testimoniano la sua tenacia e il suo talento: Nishikori vanta un impressionante record di 29 vittorie su 37 incontri disputati al quinto set e 157 successi su 217 match decisi al set finale. Ha inoltre collezionato 104 vittorie nei tornei del Grande Slam e ha raggiunto 27 finali ATP.

La sua abilità contro i migliori si riflette nelle 40 vittorie contro giocatori della Top 10 mondiale e nelle due affermazioni contro numeri uno del ranking.

L'addio e il messaggio di gratitudine

Nel suo messaggio di addio, Nishikori ha espresso profonda gratitudine verso la sua famiglia e tutti i sostenitori che lo hanno accompagnato in questo viaggio: "Sono profondamente grato alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno supportato. A essere onesto, vorrei ancora continuare. Ma guardando indietro, posso dire con orgoglio di aver dato tutto. Mi godrò ogni partita che mi resta e lotterò fino alla fine".

Tra i suoi successi più prestigiosi, spiccano la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Rio 2016, ottenuta sconfiggendo Rafael Nadal, e i due trionfi al Japan Open, nelle edizioni del 2012 e 2014.

L'annuncio del suo ritiro si inserisce in un anno che ha visto altre importanti figure del tennis mondiale lasciare le competizioni, sottolineando il profondo impatto che Kei Nishikori ha avuto e continuerà ad avere sullo sport giapponese e internazionale.