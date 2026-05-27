Karen Khachanov ha ottenuto l'accesso al terzo turno del Roland Garros, superando l'argentino Marco Trungelliti in un match combattuto e ricco di colpi di scena sul Court Suzanne Lenglen. Il tennista russo, testa di serie numero tredici, si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 6-1, 7-6(4), ma la sua vittoria è stata preceduta da un incredibile errore su un match point che ha lasciato il pubblico attonito.

Il momento più drammatico dell'incontro si è verificato nel quarto set. Sul punteggio di 5-4 e 40-30, Khachanov si trovava a un passo dalla qualificazione.

Dopo aver dominato lo scambio e essersi portato a rete, il russo ha avuto a disposizione un smash che sembrava una formalità. Invece, in un errore clamoroso che ha sorpreso tutti, la pallina è stata colpita malamente, finendo alta tra il pubblico e scatenando un misto di incredulità e divertimento tra gli spettatori. L'argentino Trungelliti, un vero showman che aveva già dimostrato grande tenacia, ha saputo capitalizzare l'occasione: ha annullato il match point e, con un'ulteriore prodezza, è riuscito a strappare il servizio a Khachanov, prolungando il set al tie-break.

La reazione di Khachanov e la chiusura del match

Nonostante la tensione palpabile, Khachanov ha dimostrato grande forza mentale, ritrovando la calma necessaria nel tie-break decisivo.

Sul punteggio di 4-4, il russo ha eseguito un recupero straordinario su una difficile palla corta di Trungelliti, rispondendo con un preciso colpo lungo linea che si è rivelato fondamentale per la vittoria. Questo successo non solo gli garantisce l'accesso al terzo turno del Roland Garros per l'ottava volta in dieci partecipazioni, ma conferma anche la sua costante solidità sui campi in terra battuta di Parigi.

Il prossimo ostacolo: Jesper de Jong

Nel prossimo incontro, Karen Khachanov si misurerà con Jesper de Jong, un lucky loser che ha saputo sorprendere. Dopo aver perso nell'ultimo turno di qualificazione contro Michael Zheng, de Jong ha dimostrato grande determinazione, eliminando nomi importanti come Stan Wawrinka e Federico Cina nei primi due turni del tabellone principale. Per il russo, due volte quartofinalista in questo torneo, si preannuncia una sfida intrigante per conquistare un posto negli ottavi di finale e proseguire il suo cammino al Roland Garros.