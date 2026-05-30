Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, ha ricevuto il Trofeo Lorenzo Bandini, riconoscimento dedicato all’omonimo pilota. La cerimonia si è svolta a Brisighella, culmine di un percorso iniziato a Imola, con tappa a Faenza, e concluso nella cittadina romagnola, dove è stato premiato davanti a un pubblico e autorità.

Il presidente ACI, Geronimo La Russa, ha sottolineato il valore dell’evento e del premio per lo sport nazionale. «Una festa che esalta il territorio e che, giustamente, premia e ringrazia Kimi Antonelli per tutto ciò che sta regalando allo sport italiano», ha dichiarato La Russa, aggiungendo che «Kimi è sempre più simbolo di un’Italia vincente, ma anche di un modo di essere che nella sua semplicità sta conquistando il cuore degli sportivi.

Un talento che nel segno della grande professionalità è sempre più orgoglio nazionale».

Il viaggio e la premiazione

Il percorso di Kimi Antonelli per Brisighella è iniziato a Imola, su una Mercedes AMG GT3 con livrea speciale (blu di Bologna e tricolore). Dopo incontro istituzionale e saluto alla cittadinanza in Piazza del Popolo a Faenza, Antonelli è ripartito per Brisighella. Qui, scortato dalla Polizia Stradale, ha presenziato alla premiazione in Piazza Marconi, con maxischermo.

Trofeo Bandini e altri riconoscimenti

Istituito nel 1992, il Trofeo Lorenzo Bandini è consegnato annualmente a Brisighella in memoria del pilota emiliano tragicamente scomparso. Ha onorato grandi nomi della Formula 1 come Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc.

Quest’anno, oltre a Kimi Antonelli, sono stati premiati: Andrea Dolfi, Adolfo De Stefani Cosentino, Marc Langenbrinck, Simone Resta, Alberto Naska, Giuseppe Silvestrini, Simonetta Lo Brutto e ventiquattro professionisti della Dz Engineering, specializzata in illuminazione per circuiti notturni.

La giornata ha celebrato non solo Kimi Antonelli, ma l’intero movimento motoristico italiano, riaffermando il ruolo centrale dell’Emilia-Romagna nella storia e nel presente della Formula 1.