I New York Knicks hanno scritto una pagina memorabile nei playoff NBA, conquistando una vittoria storica in Gara 1 delle finali della Eastern Conference contro i Cleveland Cavaliers. Davanti al proprio pubblico, la squadra della Grande Mela ha trionfato per 115-104 dopo un tempo supplementare, coronando una rimonta incredibile che ha infiammato il Madison Square Garden.

Sotto di ben 22 punti a soli 7 minuti e 52 secondi dalla fine del tempo regolamentare, i Knicks hanno mostrato una determinazione straordinaria. L'artefice principale di questa impresa è stato Jalen Brunson, autore di una prestazione superlativa con 38 punti.

Brunson ha guidato un parziale devastante di 18-1, che ha permesso ai suoi di recuperare lo svantaggio e di pareggiare a quota 101-101 con un canestro decisivo a 19.3 secondi dalla sirena finale, trascinando così la partita all'overtime.

Il coach dei Knicks, Mike Brown, non ha risparmiato elogi per il suo playmaker: “Ovviamente, non ce l’avremmo fatta se Brunson non avesse giocato come un MVP; è stato fenomenale”. La sua leadership e la sua capacità di segnare nei momenti cruciali sono state la chiave per ribaltare un match che sembrava ormai compromesso.

Il crollo dei Cavaliers e la forza dei Knicks

I Cleveland Cavaliers, che solo 48 ore prima avevano vinto Gara 7 a Detroit, hanno accusato la stanchezza nel finale, non riuscendo a contenere l'impeto dei padroni di casa.

Nonostante la sconfitta, Donovan Mitchell si è distinto tra i suoi con 29 punti, mentre James Harden ha aggiunto 15 punti al tabellino. Per i Knicks, oltre allo straripante Brunson, Mikal Bridges ha contribuito con 18 punti e OG Anunoby, rientrato dopo due gare di assenza per infortunio, ha messo a segno 13 punti, eguagliando il punteggio di altri due compagni.

Questa vittoria è fondamentale per i Knicks, che si portano in vantaggio nella serie e continuano a inseguire il sogno di raggiungere le Finali NBA per la prima volta dal 1999. Un traguardo ambizioso, considerando che la franchigia ha mancato le finali per 24 stagioni consecutive e ha perso la finale di Conference lo scorso anno contro gli Indiana Pacers.

I Cavaliers, campioni nel 2016, tornano invece alle finali di Conference per la prima volta dal 2018, ma iniziano la serie con una battuta d'arresto.

Un record storico per le finali di Conference

La Gara 1 tra Knicks e Cavaliers non è stata l'unica ad essere decisa ai tempi supplementari in queste finali di Conference. Anche l'incontro inaugurale della Western Conference, che ha visto affrontarsi gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs, si è concluso all'overtime. In quell'occasione, gli Spurs hanno prevalso grazie a una prestazione eccezionale di Victor Wembanyama, autore di 41 punti.

Si tratta di un evento senza precedenti nella storia della NBA: è la prima volta che entrambe le prime gare delle finali di Conference vengono decise ai tempi supplementari.

Questo dato sottolinea l'altissimo livello di equilibrio e la competitività che stanno caratterizzando questa fase cruciale dei playoff.

I Knicks avranno ora l'opportunità di raddoppiare il vantaggio nella serie ospitando Gara 2. Il vincitore di questa avvincente serie affronterà poi in finale la squadra che uscirà vittoriosa dal confronto tra i Thunder e gli Spurs, attuali campioni in carica della Western Conference.