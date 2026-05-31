Marta Kostyuk ha firmato una delle sorprese più clamorose al Roland Garros, eliminando Iga Swiatek, quattro volte vincitrice del torneo parigino. Sul Court Philippe-Chatrier, l'ucraina si è imposta con un netto 7-5, 6-1, accedendo ai quarti di finale per la prima volta in carriera.

Questa vittoria assume un valore particolare, poiché Kostyuk non era mai riuscita a vincere nemmeno un set contro la polacca nei precedenti incontri. La sconfitta di Swiatek è significativa: la campionessa era reduce da una lunga striscia di successi sulla terra rossa parigina e non aveva mai perso prima dei quarti dal 2019, prima del suo primo trionfo.

L’ucraina, che arrivava da una serie di sedici vittorie consecutive, ha saputo sfruttare il momento favorevole, imponendo il proprio gioco.

Il traguardo storico di Marta Kostyuk

La vittoria di Marta Kostyuk rappresenta la sua prima vittoria contro Iga Swiatek in quattro incontri disputati. Il successo la porta per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam, interrompendo una delle più lunghe serie di dominio nel tennis femminile su terra battuta. Con l’uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, il torneo femminile del Roland Garros vedrà quindi una nuova vincitrice.

La sorprendente eliminazione di Iga Swiatek

Per Iga Swiatek, questa eliminazione rappresenta la sua uscita più precoce dal Roland Garros negli ultimi sette anni.

Dal 2019, infatti, la tennista polacca aveva sempre raggiunto almeno i quarti di finale, consolidando la propria reputazione di specialista della terra rossa. Per Marta Kostyuk, questa vittoria segna un punto di svolta nella sua carriera. La possibilità di raggiungere la sua prima finale Slam è ora concreta, aprendo la strada a un traguardo inedito per chiunque emerga da questa sezione del tabellone.