Una vittoria per Marta Kostyuk al Roland Garros. La tennista ucraina ha superato la russa Oksana Selekhmeteva. L'impresa è stata però oscurata da un evento: un missile è caduto a circa 100 metri dalla casa dei suoi genitori in Ucraina, poche ore prima del match.

Visibilmente provata, Kostyuk ha appreso la notizia la mattina stessa, temendo di non gestire le emozioni in campo. "Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa, penso sia stata una delle partite più difficili della mia vita", ha dichiarato Kostyuk. Ha spiegato: "Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, è caduto un missile", aggiungendo: "Tutti i miei pensieri e il mio cuore sono rivolti al popolo ucraino.

Il mio esempio più grande sono gli ucraini di oggi".

Un successo dal forte valore simbolico

La vittoria di Kostyuk assume un significato particolare per il contesto in cui è maturata. La giocatrice di Kiev, che dal 2022 non stringe la mano alle avversarie russe, ha dimostrato determinazione e attaccamento alle radici. Il missile ha reso difficile la preparazione mentale, ma Kostyuk ha trasformato la paura in forza.

Proseguirà al Roland Garros contro la vincente tra l’americana Katie Volynets o la francese Clara Burel.

La resilienza ucraina nello sport

La situazione in Ucraina influenza la vita degli sportivi. Attacchi missilistici e incertezza sono una sfida aggiuntiva per chi, come Kostyuk, compete.

La sua testimonianza ed esempio sono un punto di riferimento per i connazionali, che vedono nello sport riscatto e orgoglio. La forza di Kostyuk a Parigi riflette la resilienza di un popolo che, nonostante le difficoltà, continua a lottare e sperare.