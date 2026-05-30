L'attesa è quasi finita per uno degli incontri più interessanti degli ottavi di finale del WTA French Open. In campo la giovane e talentuosa ucraina Marta Kostyuk e la polacca Iga Swiatek, una delle regine del circuito. In palio c'è un posto nei quarti di finale del secondo Grande Slam della stagione. Il match è fissato per lunedì 31 maggio, con orario di inizio previsto per le 09:00. La sfida avrà luogo sulla terra rossa del Roland Garros, a Parigi. Questo incontro è atteso perché rappresenta un intrigante scontro generazionale e di stili: la potenza e l'esuberanza di Kostyuk, che cerca la consacrazione definitiva, contro la solidità e l'intelligenza tattica di Swiatek, abituata a dominare su questi campi.

La partita promette spettacolo e potrebbe definire gli equilibri nella parte alta del tabellone femminile.

Swiatek favorita: le quote non lasciano spazio a dubbi

Le quote proposte dai principali bookmaker vedono Iga Swiatek netta favorita. La polacca è quotata a 1.35 da 10Bet e a 1.36 da Betfair. Una vittoria di Marta Kostyuk è considerata un'impresa, con entrambi i bookmaker che la valutano a 3.00. Questo divario riflette lo status della Swiatek, il suo feeling con la terra battuta e la sua continuità di rendimento. Tuttavia, Kostyuk ha già dimostrato in passato di potersi esaltare nel ruolo di outsider.

Analisi statistica: Kostyuk aggressiva, Swiatek solida

Marta Kostyuk arriva a questa sfida dopo aver superato Viktorija Golubic con un netto 2-0 (6-4, 6-3).

Il suo gioco è stato caratterizzato da un approccio aggressivo: 4 ace e 5 doppi falli, con il 52% di prime in campo. Quando la prima è entrata, Kostyuk è stata letale, vincendo il 71% dei punti (24 su 34). Il suo bilancio tra vincenti (35) ed errori non forzati (32) evidenzia la sua ricerca costante del punto. In risposta, ha convertito 4 su 10 palle break.

Iga Swiatek ha avuto la meglio sulla connazionale Magda Linette per 2-0 (6-4, 6-4). La sua partita è stata un manifesto di solidità: 1 ace e 2 doppi falli, con il 58% di prime. La polacca ha mostrato un eccellente 59% di punti vinti sulla seconda di servizio. Il dato più impressionante è il rapporto tra vincenti (13) ed errori non forzati (17).

La sua strategia si basa sulla costruzione del punto e sull'indurre l'avversaria all'errore. La sua pressione in risposta è stata asfissiante, specialmente sulla seconda di Linette, dove ha conquistato il 71% dei punti. Ha convertito 5 su 7 palle break.

Ranking e precedenti: la scalata al vertice

Iga Swiatek occupa la posizione numero 3 del ranking WTA con 7273 punti, testimonianza della sua stabilità ai vertici. Marta Kostyuk si trova alla posizione numero 15 con 2387 punti, un traguardo che segna la sua crescita esponenziale. Il divario di quasi 5000 punti evidenzia la diversa esperienza e i trofei vinti, ma la traiettoria di Kostyuk è in netta ascesa.

La sfida tattica si preannuncia affascinante.

La chiave del match risiederà nella capacità di Kostyuk di mantenere un alto livello di aggressività senza far lievitare gli errori, cercando di abbreviare gli scambi. Per Swiatek, sarà cruciale disinnescare la potenza dell'ucraina, variando il gioco e facendo valere la sua solidità da fondocampo. Riuscirà la potenza di Kostyuk a scardinare la fortezza di Swiatek, o sarà la polacca a imbrigliare l'avversaria nella sua tela tattica?