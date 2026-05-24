Marta Kostyuk ha inaugurato il suo Roland Garros con una vittoria dal profondo significato emotivo, superando la russa Oksana Selekhmeteva per 6-2, 6-3. La tennista di Kiev, testa di serie numero 15, ha dedicato il successo all'Ucraina, il suo paese d'origine. La sua giornata era stata segnata, poche ore prima dell'incontro, dalla notizia di un missile caduto a soli cento metri dall'abitazione dei suoi genitori a Kiev.

Al termine della partita, Kostyuk ha espresso il suo orgoglio: "Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi, penso sia stata una delle partite più difficili della mia vita".

Ha poi aggiunto: "Questa mattina, a 100 metri da casa dei miei genitori, è caduto un missile. Tutti i miei pensieri e tutto il mio cuore sono rivolti al popolo ucraino. Il mio esempio più grande sono gli ucraini di oggi". La tennista ha così evidenziato come la situazione nel suo paese continui a influenzare la sua vita e la sua carriera sportiva.

Un successo carico di simbolismo

Questa vittoria contro Selekhmeteva assume un forte valore simbolico. Rappresenta il tredicesimo successo consecutivo di Kostyuk sulla terra battuta, la striscia più lunga della sua carriera all'età di ventitré anni. L'atleta è arrivata a Parigi forte dei recenti trionfi, tra cui il titolo WTA 250 a Rouen e il suo primo titolo WTA 1000 a Madrid.

Il ritiro a Roma aveva solo aumentato la sua motivazione in vista del debutto nel torneo francese, raggiunto grazie a un nuovo best ranking personale. La sua determinazione è stata evidente anche nella scelta di non stringere la mano alle giocatrici russe prima o dopo le partite, una decisione mantenuta fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. La sua prossima avversaria sarà la vincente tra l'americana Katie Volynets e la francese Clara Burel.

Durante l'intervista post-partita, la tennista ha ribadito il suo profondo legame con il popolo ucraino e la sua volontà di incarnare la resilienza del suo paese. "Il mio esempio sono le persone ucraine che, nonostante tutto, continuano a vivere, ad aiutare chi è in difficoltà e a sostenersi a vicenda", ha spiegato Kostyuk.

Ha anche sottolineato la presenza di numerose bandiere ucraine sugli spalti e il supporto dei suoi amici giunti da Kiev, elementi che le hanno dato ulteriore forza.

Il contesto della vittoria e il percorso di Kostyuk

La mattina della partita è stata descritta da Kostyuk come "una delle più dure della sua carriera", rivelando di aver trascorso buona parte della giornata in lacrime. Nonostante il peso emotivo, ha trovato la forza di scendere in campo e conquistare la vittoria, spinta dal desiderio di onorare il suo popolo. Oksana Selekhmeteva, numero 89 del mondo, ha avuto una prestazione difficile, caratterizzata da tredici doppi falli e trentanove errori non forzati, segnali di una giornata complicata dall'altro lato della rete.

Per Marta Kostyuk, che in passato al Roland Garros ha superato il primo turno solo due volte in cinque partecipazioni, il miglior risultato rimane il quarto turno raggiunto nel 2021. Questa vittoria assume un significato particolare, non solo per il suo valore sportivo ma soprattutto per il profondo contesto personale e nazionale in cui è maturata, unendo la sua performance atletica a un messaggio di speranza e resilienza per l'Ucraina. La sua qualificazione al secondo turno è un passo importante nel torneo.