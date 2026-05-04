Jasmine Paolini, campionessa in carica agli Internazionali d’Italia, si prepara al debutto nel prestigioso torneo romano con un misto di gratitudine e determinazione. Reduce dall'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, un evento che ha celebrato le nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, la tennista italiana ha espresso la sua profonda connessione con la manifestazione capitolina.

“È un torneo che l'anno scorso mi ha dato tutto quel che poteva darmi. Sono felice e carica, spero di giocare una buona partita fin dal debutto”, ha dichiarato Paolini, evidenziando il valore personale e sportivo di questa competizione.

L'atleta ha inoltre condiviso l'emozione per l'udienza presidenziale: “È sempre bello ed è sempre un onore essere ricevuti al Quirinale. Il Presidente ci ha augurato il meglio, ma è sempre una giornata che celebra il tennis e le vittorie dell'anno scorso che non sono mai scontate. C'è tanto lavoro dietro ed è un riconoscimento per tutte noi”. Queste parole sottolineano non solo l'importanza dei successi ottenuti, ma anche il duro lavoro e la dedizione che li precedono.

La concentrazione sulla prossima sfida

Interrogata sulle sue prospettive per il torneo e sul possibile cammino al Foro Italico, Paolini ha ribadito la sua scelta di mantenere un approccio focalizzato sul presente. “Guardo solo alla prossima partita, non guardo il tabellone”, ha affermato, rivelando una mentalità pragmatica e concentrata.

Questa strategia le permette di affrontare ogni incontro con la massima attenzione, senza farsi distrarre da previsioni o scenari futuri, privilegiando la performance immediata.

Un percorso di crescita e ambizione continua

Il sentimento di gratitudine verso gli Internazionali si fonde con una visione decisamente fiduciosa per il futuro della sua carriera. Paolini intende capitalizzare l’esperienza romana per affrontare con rinnovato slancio i prossimi impegni, mantenendo alta la motivazione e la concentrazione. La stagione di Jasmine Paolini si inserisce in un percorso di crescita costante. La conquista del titolo agli Internazionali BNL d’Italia nel 2025 ha rappresentato una svolta significativa, consolidando la sua posizione nel circuito.

L’inizio del 2026 l’ha vista impegnata con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il suo gioco, anche grazie al supporto del suo team tecnico. Questi elementi delineano un quadro di continuità e ambizione: Paolini non solo valorizza ciò che ha vissuto a Roma, ma guarda avanti con la volontà di confermare e superare i traguardi già raggiunti, puntando a nuovi e più elevati obiettivi nel circuito professionistico.