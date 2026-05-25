Il Como ha compiuto un'impresa storica, assicurandosi per la prima volta nella sua lunga storia un posto nella prestigiosa Champions League. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto grazie a una convincente vittoria per 4-1 sul campo della Cremonese, combinata con l'inattesa sconfitta interna del Milan contro il Cagliari. Il club lariano ha così conquistato il quarto posto in classifica, garantendosi l'accesso alla massima competizione europea per club.

La giornata che ha riscritto la storia

La partita contro la Cremonese si è rivelata decisiva e ha visto il Como dominare con un risultato netto e inequivocabile.

Protagonista assoluto della giornata è stato Lucas da Cunha, autore di una doppietta fondamentale. A completare il tabellino dei marcatori, contribuendo in modo significativo al successo, sono stati Jesús Rodríguez e Tasos Douvikas. Questa vittoria non solo ha consolidato la posizione del Como, ma ha anche ribaltato le gerarchie nella serrata corsa al quarto posto. Il risultato ha permesso al club di superare in classifica sia il Milan che la Juventus, escludendo entrambe le storiche potenze del calcio italiano dalla prossima edizione della Champions League.

Un'ascesa sorprendente e un traguardo senza precedenti

La qualificazione alla Champions League rappresenta un traguardo storico e senza precedenti per il Como, un club che fino a questa stagione non aveva mai avuto l'opportunità di partecipare a una competizione europea.

Il percorso intrapreso dalla squadra, sotto la guida illuminata di Cesc Fàbregas, è stato definito da molti come un'ascesa sorprendente e si è affermato come uno dei temi più discussi e affascinanti nel panorama del calcio europeo. La capacità di Fàbregas di plasmare e far crescere il progetto sportivo è stata paragonata a una vera e propria "università del calcio", evidenziando la maturazione e l'eccellenza raggiunte.