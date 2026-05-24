Il mondo del ciclismo continua a sorprendere con l’arrivo di talenti sempre più precoci e promettenti. NetCompany Ineos, una delle formazioni più attente allo scouting dei giovani, punta forte su un nome destinato a far parlare di sé: Benjamín Noval junior, figlio d’arte e talento emergente del ciclismo asturiano. A soli 17 anni, Noval si è distinto con una prestazione che ha già attratto l’attenzione degli addetti ai lavori.

I numeri della scalata all'Alto de Polio

Figlio dell’ex professionista Benjamín Noval, fidato gregario di Alberto Contador in squadre come Discovery Channel, Astana e Saxo Bank, il giovane atleta si sta rapidamente costruendo una propria identità sulle strade.

La prova che lo ha consacrato come uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione è arrivata alla Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior, dove il corridore ha dominato l’Alto de Polio, una salita particolarmente impegnativa.

La salita finale, lunga 5,52 chilometri con una pendenza media del 9,82% e un dislivello di 542 metri, è stata affrontata da Noval in 17 minuti e 26 secondi. Un ritmo impressionante, che equivale a una velocità media di circa 19 km/h su un’ascesa così ripida. Il giovane atleta ha sviluppato una potenza di 6,67 watt per chilo, accompagnata da una VAM (Velocità Ascensionale Media) di 1.865 metri all’ora.

Numeri che già di per sé farebbero parlare di un corridore maturo, ma che diventano straordinari se riferiti a un atleta ancora nella categoria junior.

Per inquadrare meglio il significato di questi valori, si può considerare la recente prestazione di Jonas Vingegaard alla nona tappa del Giro d’Italia: durante la salita finale, il danese ha sostenuto circa 7,1 watt per chilo per oltre sette minuti. Noval, pur non raggiungendo quel picco assoluto, ha mantenuto per un tempo più che doppio una potenza vicina ai livelli altissimi del WorldTour, segno evidente di un potenziale fuori dal comune.

Va però sottolineato che il confronto non è diretto: Vingegaard corre ai massimi livelli professionistici, dopo giorni di gara intensa, sfidando i migliori del mondo. Noval invece si è imposto in una gara junior, in un contesto ovviamente diverso.

Tuttavia, la capacità di produrre uno sforzo simile a quest’età è la ragione principale che ha spinto una squadra come NetCompany Ineos ad investire su di lui con tanto interesse e fiducia.

Talenti sempre più giovani nel ciclismo

Il ciclismo moderno sembra infatti aver abbassato l’età di “maturazione” dei campioni: dai fenomeni attuali come Tadej Pogačar e Remco Evenepoel, che hanno dato spettacolo fin dai primi anni, fino a nuovi talenti come Isaac del Toro e Paul Seixas, è chiaro che le nuove leve non vogliono aspettare per essere protagonisti nel ciclismo pro.

Nel solco di questa tendenza, Benjamín Noval junior rappresenta un’altra pedina di altissimo valore pronta a emergere sulla scena internazionale. Per NetCompany Ineos, noto per la sua capacità di valorizzare giovani promesse e lanciarle nel grande ciclismo, l’ingaggio di questo ragazzo rappresenta sia un investimento sul futuro che una conferma della loro strategia vincente.

Il giovane asturiano, già figlio d’arte, ha tutte le carte in regola per scalare le vette più alte, e la sua ascesa è appena iniziata. Restiamo dunque pronti a seguire con attenzione il percorso di un talento destinato, molto presto, a diventare un protagonista assoluto del ciclismo mondiale.