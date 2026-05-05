Con la stagione delle classiche ormai conclusa e il Giro d’Italia alle porte, la squadra tedesca RedBull Bora Hansgrohe ha ufficializzato le nuove strategie per i suoi due leader, Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, in preparazione al Tour de France, l’appuntamento clou della stagione del ciclismo. Rispetto ai programmi iniziali, il team ha deciso di modificare significativamente il percorso di avvicinamento dei propri campioni, che si presenteranno al via di Barcellona il prossimo 4 luglio con approcci molto diversi e inusuali.

'Remco si prenderà una pausa'

Remco Evenepoel, dopo una primavera intensissima che lo ha visto correre per ben 25 giornate di gara, non parteciperà più al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ex Critérium du Dauphiné, come si pensava in un primo momento. La RedBull Bora Hansgrohe ha infatti scelto di escludere questa competizione dal programma del belga, puntando invece su un periodo di recupero, ricognizione dei percorsi del Tour e allenamenti mirati. Parte fondamentale della preparazione sarà un ritiro in altura previsto per maggio, pensato per ottimizzare le condizioni fisiche dell’atleta in vista della Grande Boucle.

"Abbiamo deciso insieme a Remco di prendersi una pausa dalle corse dopo un’intensa primavera", ha spiegato Zak Dempster, DS del team.

"L’obiettivo è che arrivi a Barcellona completamente riposato".

Per Lipowitz rientro al Giro di Slovenia

Diversa è invece la situazione di Florian Lipowitz, che si presenta alla fase decisiva della stagione da una posizione di forma molto solida. Il corridore tedesco ha appena chiuso al secondo posto la classifica generale del Tour de Romandie, confermando una costanza notevole nel panorama delle gare a tappe primaverili dopo il terzo posto alla Volta a Catalunya e l’ottavo alla Volta ao Algarve.

Invece di aumentare subito il carico di allenamento, anche Lipowitz godrà di un breve periodo di recupero alla fine di questa settimana, prima di iniziare il suo ritiro in altura più avanti nel mese.

Il suo percorso verso il Tour prevede poi la partecipazione al Giro di Slovenia, che fungerà da ultimo test competitivo prima della Grande Boucle, seguito da un ulteriore ciclo di allenamenti mirati.

"Florian è stato estremamente costante nelle sue ultime tre gare a tappe," ha commentato ancora Dempster. "Adesso proseguiremo con pazienza e costanza nei prossimi due mesi."

Con queste strategie diversificate ma ben calibrate, sia Evenepoel che Lipowitz mirano a presentarsi al Tour de France nelle migliori condizioni possibili. La corsa prenderà il via da Barcellona il 4 luglio con una cronometro a squadre e si concluderà nella tradizionale cornice degli Champs-Élysées a Parigi il 26 luglio, rappresentando il culmine di una stagione in cui la gestione accurata dello sforzo e del recupero sembra essere diventata la chiave del successo per il team RedBull Bora Hansgrohe.