I Los Angeles Lakers hanno staccato il biglietto per le semifinali della Western Conference, superando gli Houston Rockets con un perentorio 98-78 e chiudendo la serie del primo turno dei playoff sul 4-2. La franchigia californiana, trascinata da un LeBron James che a 41 anni continua a essere un assoluto protagonista, ha dominato la sfida decisiva grazie a una prestazione eccezionale del suo leader, autore di 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Adesso, i gialloviola si preparano ad affrontare i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, in un duello che si preannuncia avvincente.

La svolta della partita è arrivata già nel primo tempo, quando i Lakers hanno messo a segno un devastante parziale di 27-3, che ha permesso loro di costruire un vantaggio di 18 punti all'intervallo. Gli Houston Rockets, che avevano mostrato segnali di ripresa vincendo le due gare precedenti per riaprire la serie, non sono riusciti a trovare la giusta continuità offensiva, registrando il minimo stagionale di punti e una percentuale di tiro da tre punti decisamente insufficiente. Tra le fila dei Lakers, si sono distinti anche Rui Hachimura con 21 punti e cinque triple, Austin Reaves, che ha contribuito con 15 punti al suo rientro dopo un infortunio, e Deandre Ayton, dominante sotto canestro con 16 rimbalzi.

Le voci dei protagonisti

Dopo la vittoria, LeBron James ha voluto sottolineare l'importanza cruciale della difesa e dell'esecuzione tattica: “In order for us to win we had to protect the ball, we had to rebound and we had to be physical, make them take tough shots. I thought defensively we came in with a great game plan and we executed that thing to a T.” Il coach dei Lakers, JJ Redick, ha espresso parole di elogio per il suo fuoriclasse: “He just has this ability to set the tone for the entire group and he did that again tonight and our guys responded.”

Sul fronte dei Rockets, nonostante i 18 punti di Amen Thompson e i 17 di Alperen Sengun, la squadra texana ha risentito delle assenze e di una precisione al tiro non all'altezza.

Il commento del coach Ime Udoka rifletteva la delusione generale: “Everybody’s disappointed, no doubt. Not what we expected coming into the game tonight or the series in general. We all thought that we’d be taking it back for a Game 7.”

Eastern Conference: Raptors e Pistons forzano gara-7

Intanto, nella Eastern Conference, la notte ha regalato emozioni intense con i Toronto Raptors e i Detroit Pistons che hanno conquistato la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella decisiva gara-7. I Raptors hanno avuto la meglio sui Cleveland Cavaliers con un combattuto 112-110 all'overtime, grazie a una tripla provvidenziale di RJ Barrett messa a segno a un solo secondo dalla sirena finale. I Pistons, dal canto loro, hanno espugnato il campo degli Orlando Magic con un 93-79, trascinati da una doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi di Cade Cunningham.

Questa vittoria permette a Detroit di ribaltare le sorti della serie, dopo essere stata sotto 3-1, e di giocarsi l'accesso al turno successivo sul proprio parquet di casa.

Mentre i Lakers si preparano a un nuovo, impegnativo banco di prova contro gli Oklahoma City Thunder, l'attenzione si sposta anche sulle due sfide della Eastern Conference, dove Raptors e Pistons promettono un grande spettacolo nelle rispettive gare-7, con l'obiettivo di avanzare nei playoff.