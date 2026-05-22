Il 22 maggio 2026, la città di Cagliari ha ospitato la presentazione ufficiale del trofeo destinato ai team vincitori della regata preliminare Louis Vuitton della 38ª America’s Cup. Si tratta di due magnifiche sculture in ferro, opere dell'acclamato artista sardo Roberto Ziranu, originario di Orani, in provincia di Nuoro. Queste creazioni uniche, che fungono da metafora di ogni viaggio, sono state concepite per celebrare lo spirito della competizione e l'eccellenza sportiva.

Le opere, forgiate con maestria e sapientemente fiammate, raffigurano due imponenti vele, caratterizzate da intense sfumature di blu cobalto.

Queste vele, simbolo di libertà e avventura, sono elegantemente sospese su basi realizzate con ginepro secolare, la cui forma contorta è stata naturalmente modellata dal tempo, conferendo un tocco di autenticità e radicamento al territorio sardo. La scultura più grande, di 95 centimetri, sarà consegnata al team che trionferà nella categoria principale della regata. La scultura più piccola, di 65 centimetri, è invece riservata al team vincitore della categoria dedicata alle donne e agli atleti under 25, sottolineando l'inclusività dell'evento.

La visione dell'artista

L'artista Roberto Ziranu ha espresso profonda emozione per questo incarico prestigioso. «È una grande emozione per me – ha dichiarato Ziranu –.

Sapere che le mie vele, metafora di ogni viaggio fisico e interiore, raggiungeranno chissà quali luoghi lontani mi riempie di gioia. Queste due opere potranno raccontare ancora una volta il mio viaggio e accompagnare quello di questi ragazzi, ai quali auguro buon vento e tanta buona fortuna». Le sue parole riflettono il legame profondo tra l'arte e il mondo della vela, unendo la creatività alla passione per il mare e la competizione.

Il percorso artistico di Roberto Ziranu

Roberto Ziranu incarna la quinta generazione di una stimata famiglia di fabbri originaria di Orani, portando avanti una tradizione artigianale secolare con una visione moderna. Da ventidue anni, la sua bottega a Nuoro è il fulcro della sua produzione artistica, dove crea sculture in ferro che combinano un linguaggio contemporaneo e universale con una forte e inconfondibile ispirazione alla sua terra, la Sardegna.

La sua tecnica distintiva della fiammatura conferisce unicità e profondità cromatica a ogni sua opera, rendendola immediatamente riconoscibile. Tra le sue creazioni più celebri e apprezzate figurano le evocative ali, le delicate farfalle, i corpetti che richiamano l'abito tradizionale femminile sardo e i celebri «Dodici ritratti a sbalzo». Quest'ultima serie è un omaggio a figure iconiche della cultura e della storia sarda e italiana, tra cui Grazia Deledda, Eleonora d’Arborea, Gigi Riva, Costantino Nivola, Maria Lai, Paolo Pillonca, Maria Carta, la figura de S’Accabadora, Edina Altara, Piero Sanna, Andrea Parodi e Giovanni Lilliu. Ogni opera di Ziranu è un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

La regata preliminare Louis Vuitton a Cagliari

La regata preliminare Louis Vuitton della 38ª America’s Cup si svolge a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Questo evento rappresenta la prima tappa cruciale nel percorso che condurrà alla finale, prevista a Napoli nel 2027. La scelta di Cagliari come sede per questa fase preliminare offre una straordinaria vetrina internazionale alla città e, più in generale, all'intera Sardegna. La manifestazione non solo promuove lo sport velico di altissimo livello, ma contribuisce anche a valorizzare il territorio, la sua ricca cultura e le sue bellezze naturali, attirando l'attenzione globale su questa affascinante isola mediterranea. L'evento si configura come un'occasione unica per celebrare l'eccellenza sportiva e la bellezza del paesaggio sardo.