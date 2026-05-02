Il britannico Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint di Miami, interrompendo la serie di pole position della Mercedes nelle qualifiche della stagione 2026. Un risultato significativo per la McLaren, con il suo pilota che si è imposto al termine di una sessione combattuta tra quattro team. Norris ha siglato il miglior tempo in SQ3 con 1'27"869, confermando l'ottima forma già mostrata nelle prove libere e validando l'efficacia del pacchetto di aggiornamenti portato dalla scuderia di Woking.

La sessione di qualifica ha visto Norris primeggiare in SQ1, ma una tornata meno pulita in SQ2 lo aveva momentaneamente relegato nelle retrovie.

Il campione in carica ha saputo reagire con determinazione, realizzando il suo unico giro veloce su gomme soft in SQ3. Questa performance gli ha permesso di stabilire il riferimento, precedendo di 0"222 il giovane Kimi Antonelli e di 0"239 il compagno di squadra Oscar Piastri. "È stato un risultato perfetto per noi", ha dichiarato Norris. "Abbiamo molti nuovi aggiornamenti sulla vettura: è stato bello sentire di nuovo il grip e premiare chi ha lavorato tanto su questa macchina. Mi sono sentito subito a mio agio oggi, è sempre bello partire dalla pole".

Antonelli e Piastri in scia, Leclerc e Verstappen giù dal podio

Kimi Antonelli, vincitore della Sprint pole a Miami nella passata stagione, ha tentato il tutto per tutto con un giro finale.

L'italiano ha fatto segnare il miglior tempo nel settore centrale e si è dimostrato più rapido di Norris nell'ultimo tratto, ma un primo settore non all'altezza gli ha impedito di agguantare la pole, costringendolo alla seconda posizione. Oscar Piastri, dopo aver brillato in SQ2, ha perso terreno nel settore centrale del suo ultimo tentativo, chiudendo terzo e completando così una prima fila quasi interamente McLaren.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, Charles Leclerc, autore del miglior tempo in SQ2 con gomme medie, non è riuscito a ripetersi nella fase decisiva con le soft. Il pilota Ferrari partirà quindi quarto, staccato di 0"37 dal poleman. Max Verstappen, con una Red Bull aggiornata, ha chiuso in quinta posizione, a 0"592 dalla pole.

L'olandese ha preceduto di un soffio George Russell, sesto e primo tra i piloti Mercedes, che ha mostrato difficoltà a trovare il ritmo in questo weekend di Miami.

Aston Martin in profonda crisi, Sainz e Alonso nelle retrovie

La sessione di qualifica ha riservato una giornata particolarmente difficile per l'Aston Martin. Fernando Alonso non è riuscito a segnare un tempo rappresentativo, penalizzato da problemi in frenata alla curva 11. Ancora peggio è andata a Lance Stroll, che non ha potuto completare un giro cronometrato, dovendo abbandonare la sessione dopo un pesante bloccaggio alla curva 17. I due piloti Aston Martin partiranno quindi dalle ultime file. Anche Carlos Sainz, al volante della Williams, è stato eliminato in SQ2 e si è piazzato in quindicesima posizione.

Da segnalare, in SQ1, un incidente di Stroll che ha causato una bandiera gialla, compromettendo il giro di Alonso, poi annullato per superamento dei limiti di pista.

A completare la top ten troviamo Franco Colapinto, ottavo, seguito da Isack Hadjar nono e Pierre Gasly decimo. Gabriel Bortoleto ha mancato l'accesso alla SQ3 per soli 0"021, qualificandosi undicesimo. La Sprint di Miami si preannuncia combattuta, con la McLaren che parte favorita grazie alla pole di Norris e alle prestazioni convincenti dei suoi piloti.