L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, segnando l'inizio di una nuova era per il club bergamasco. Il suo ingresso avviene in sostituzione di Tony D’Amico, con cui il rapporto si è concluso mercoledì dopo un quinquennio. Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus, all'età di 54 anni, è stato presentato come un professionista che si è affermato ai massimi livelli nel corso degli anni, distinguendosi per le sue notevoli capacità, competenze e una visione strategica ben definita. La sua carriera nel ruolo di direttore sportivo è iniziata precocemente, all'età di trentasei anni, dimostrando fin da subito una spiccata attitudine per la gestione sportiva.

La brillante carriera di Cristiano Giuntoli nel calcio italiano

Il percorso professionale di Cristiano Giuntoli è costellato di successi significativi. Dopo una prima esperienza formativa allo Spezia, ha ricoperto un ruolo cruciale come uno dei principali artefici della straordinaria ascesa del Carpi. Sotto la sua direzione, il club emiliano ha compiuto un'impresa storica, conquistando ben quattro promozioni in soli cinque anni, passando dalla Serie D fino alla sua prima, indimenticabile partecipazione al campionato di Serie A. Questa esperienza, durata sei stagioni in Emilia, ha evidenziato le sue eccezionali doti manageriali e la sua capacità di costruire squadre vincenti partendo dalle fondamenta.

I trionfi a Napoli e l'esperienza alla Juventus

A partire dal 2015, la carriera di Giuntoli ha vissuto un'altra fase di grande successo a Napoli. In Campania, ha contribuito in modo determinante alla vittoria di una Coppa Italia nella stagione 2019/20 e, soprattutto, alla conquista dello storico terzo scudetto partenopeo nella stagione 2022/23. Questi traguardi eccezionali hanno certificato e sublimato l'eccellente lavoro svolto, rendendolo una figura di riferimento nel panorama calcistico italiano. La sua proficua esperienza al Napoli si è conclusa da Campione d'Italia, prima di assumere nell'estate del 2023 l'incarico di managing director football della Juventus. Anche a Torino, nella prima delle due stagioni trascorse, ha aggiunto un altro trofeo al suo palmarès, vincendo la Coppa Italia.

Un progetto a lungo termine per l'Atalanta

L'arrivo di Giuntoli a Bergamo è stato accolto con grande entusiasmo. Le famiglie Percassi e Pagliuca, insieme a tutto il club nerazzurro, hanno rivolto un caloroso benvenuto al nuovo direttore, augurandogli un proficuo lavoro. L'accordo tra Cristiano Giuntoli e l'Atalanta prevede un contratto che si estende fino al 2029. Questa lunga durata testimonia la chiara volontà della proprietà di avviare un progetto a lungo termine, affidando al nuovo direttore sportivo ampia autonomia nella gestione tecnica e nelle strategie di mercato, con l'obiettivo di consolidare e rafforzare ulteriormente la posizione del club nel calcio che conta.