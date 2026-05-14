Il panorama della prossima America's Cup di Napoli si arricchisce con l'ingresso ufficiale di Team Australia, che rappresenterà il Royal Prince Edward Yacht Club di Sydney. La partecipazione è stata formalizzata dall'accettazione della sfida da parte del Royal New Zealand Yacht Squadron, portando così a sei il numero degli sfidanti che tenteranno di strappare il prestigioso trofeo ai neozelandesi, detentori dal 2017.

Team Australia si unirà a Luna Rossa, GB1, Alinghi, La RochePosay Racing Team e American Racing nella Louis Vuitton Cup, la competizione preliminare che determinerà il challenger ufficiale.

L'Italia, ospitando per la prima volta la più antica competizione sportiva al mondo, si prepara a una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni. Le regate preliminari prenderanno il via a Cagliari il 21 maggio, anticipando la Louis Vuitton Cup in calendario nella primavera 2027 all'ombra del Vesuvio.

La squadra australiana: talenti e innovazione

La formazione australiana si presenta con un gruppo di atleti di altissimo livello. Tom Slingsby, olimpionico e pluricampione di foiling, assumerà il ruolo di responsabile della vela. Glenn Ashby, già vincitore di tre America's Cup con New Zealand, si occuperà delle prestazioni e del design. Grant Simmer, amministratore delegato del team, è una figura storica, noto per aver fatto parte della leggendaria squadra 'Australia II' che nel 1983 interruppe il dominio ultracentenario del New York Yacht Club.

Nel team spicca anche la giovane Tash Bryant, talento emergente di ventun anni, la cui presenza è in linea con le nuove regole per gli AC75 che prevedono almeno una velista donna in ogni equipaggio, per la prima volta nella storia della competizione.

Grant Simmer ha espresso il suo entusiasmo: “Questa sfida ha un profondo significato per me, oltre a essere un’esperienza entusiasmante”, aggiungendo che “il talento australiano, disperso tra i team di tutto il mondo, si è riunito per tornare a competere per il nostro Paese”. Un monito chiaro per gli altri sfidanti: Team Australia, che entra anche nel consiglio di amministrazione dell’America’s Cup Partnership (Acp), non sarà in Italia per fare da spettatore.

Il benvenuto e le aspettative per la competizione

L'ingresso di Team Australia è stato accolto con favore. Grant Dalton, chairman dell’Acp e ceo di Emirates Team New Zealand, ha commentato: “La vela dell’emisfero australe esprime il suo meglio nell’America’s Cup. Come chairman dell’Acp e come ceo di Emirates Team New Zealand sono felice di dare il bentornato all’Australia. Riconosciamo la loro temibilità come avversari e conosciamo bene il grande talento velico presente in Australia. Non vediamo l’ora di affrontarli a Napoli nell’estate 2027”.

Anche Marzio Perrelli, ceo dell’America’s Cup Partnership, ha sottolineato l'importanza dell'evento: “Il ritorno dell’Australia nell’America’s Cup è un evento da celebrare che tutta la nazione può sostenere con orgoglio”.

Con l’ufficializzazione di Team Australia, la 38ª America's Cup Louis Vuitton di Napoli si preannuncia ancora più avvincente e ricca di contenuti tecnici e sportivi, confermando il ruolo centrale di Napoli e dell’Italia nella storia recente della vela mondiale.