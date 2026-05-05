Lavazza rafforza la sua presenza agli Internazionali BNL d'Italia, consolidando un legame quindicennale con il mondo del tennis. L'azienda torinese, tra i principali produttori di caffè a livello internazionale, si riconferma partner ufficiale del prestigioso torneo romano. L'annuncio, giunto all'apertura dell'attuale edizione, sottolinea l'impegno costante di Lavazza nel supportare eventi sportivi di rilievo.

La collaborazione tra Lavazza e il torneo romano è una delle partnership più longeve nello sport italiano. L'azienda ha scelto di investire nel tennis per promuovere valori e qualità del prodotto.

Negli anni, la presenza di Lavazza agli Internazionali BNL d'Italia ha generato iniziative per il pubblico e gli appassionati. Un portavoce Lavazza ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere parte di questa manifestazione che rappresenta un punto di riferimento per il tennis mondiale e per la città di Roma".

L'impegno di Lavazza nello sport

L'impegno di Lavazza non si limita agli Internazionali BNL d'Italia, estendendosi a una presenza consolidata in altri importanti eventi tennistici internazionali. La strategia mira a rafforzare il legame tra brand e pubblico sportivo, offrendo esperienze di degustazione e momenti di incontro nei villaggi ospitalità. Questa partnership si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del tennis, sport che trasmette passione, rispetto e spirito di competizione.

Lavazza ha sviluppato format innovativi per coinvolgere il pubblico e promuovere la cultura del caffè italiano globalmente. La presenza agli Internazionali BNL d'Italia è un tassello fondamentale di questa strategia, confermando la volontà aziendale di essere protagonista nei principali appuntamenti sportivi mondiali.

Visione futura e sinergie

La partnership con gli Internazionali BNL d'Italia resterà un pilastro della strategia di comunicazione e responsabilità sociale di Lavazza. L'obiettivo è consolidare la presenza nel tennis, promuovendo iniziative che coniughino sport, sostenibilità e innovazione. Lavazza punta a offrire esperienze coinvolgenti, valorizzando il caffè come simbolo di convivialità e italianità in ambito sportivo.

La collaborazione con il torneo romano si conferma esempio virtuoso di sinergia tra eccellenze italiane, con la prospettiva di progetti. Attraverso il suo impegno nel tennis, Lavazza intende continuare a sostenere i valori dello sport e a diffondere la cultura del caffè italiano nel mondo.