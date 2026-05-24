Una vera e propria sorpresa ha animato la quindicesima tappa del Giro d’Italia, conclusasi a Milano con la vittoria in solitaria di Fredrik Dversnes Lavik. Il portacolori della Uno-X ha tagliato per primo il traguardo, coronando una lunga e coraggiosa fuga a quattro che ha saputo beffare i velocisti, dati per favoriti alla vigilia. Sul podio, insieme al norvegese, sono saliti Mirco Maestri (Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani), protagonisti di un’azione che ha infiammato la corsa fin dalle prime battute.

La tappa è stata caratterizzata da un’evasione nata sin dai chilometri iniziali, con Lavik, Maestri, Marcellusi e Mattia Bais che hanno collaborato incessantemente per mantenere un vantaggio significativo sul gruppo.

Nonostante l’intensità della giornata e il tentativo di rientro da parte delle squadre dei velocisti, i fuggitivi sono riusciti a conservare un margine sufficiente per giocarsi la vittoria allo sprint finale. Lavik ha dimostrato grande lucidità e una notevole forza negli ultimi metri, imponendosi sui compagni di avventura.

Subito dopo l’arrivo, un emozionato Fredrik Dversnes Lavik ha commentato il suo successo: "È stata una giornata incredibile, abbiamo creduto nella fuga e ci siamo aiutati fino alla fine". Parole che testimoniano lo spirito di squadra e la determinazione che hanno permesso al quartetto di portare a termine l’impresa, regalando al pubblico uno degli epiloghi più inaspettati di questa edizione del Giro.

Classifica generale: Maglia Rosa salda nelle mani di Vingegaard

Nonostante l’emozione e l’incertezza per la vittoria di tappa, la classifica generale del Giro d’Italia non ha subito alcuna variazione significativa. I tempi dei corridori sono stati infatti neutralizzati e presi all’inizio dell’ultimo giro, a circa 16 chilometri dall’arrivo. Questa decisione è stata il frutto di una lunga trattativa tra i corridori e la direzione di gara, che ha visto coinvolto anche il leader della corsa, Jonas Vingegaard.

La scelta di neutralizzare i tempi è stata motivata dall’esigenza di garantire la sicurezza dei corridori, permettendo ai favoriti della generale di affrontare il finale di tappa senza rischi inutili.

Il leader della Maglia Rosa ha così potuto tagliare il traguardo insieme agli altri big senza incidenti, mantenendo salda la sua posizione. "Abbiamo discusso a lungo con la direzione, era importante trovare una soluzione che tutelasse tutti", ha spiegato uno dei protagonisti di questa delicata trattativa, sottolineando l’importanza della decisione.

L'impresa dei fuggitivi e il contesto della tappa

La quindicesima tappa si è rivelata un’opportunità d’oro per i corridori meno attesi, grazie a una fuga che ha saputo resistere con tenacia al ritorno del gruppo. L’azione di Lavik, Maestri, Marcellusi e Bais è stata un esempio di collaborazione e strategia, costruendo un vantaggio che si è rivelato decisivo.

Il gruppo dei favoriti, dal canto suo, ha preferito adottare una tattica di controllo, senza forzare eccessivamente l’inseguimento, lasciando spazio all’impresa dei battistrada.

Il successo di Fredrik Dversnes Lavik rappresenta una delle sorprese più significative di questa edizione del Giro, premiando il coraggio e la determinazione dei fuggitivi. La tappa si è conclusa senza incidenti tra i big della generale, con Jonas Vingegaard che si conferma leader indiscusso alla vigilia della terza e ultima giornata di riposo, pronto ad affrontare le sfide finali della corsa rosa.