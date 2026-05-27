La Società Sportiva Lazio ha confermato la partecipazione alla conferenza dei servizi preliminare per il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio, in avvio domani. Il club si impegna con "profonda attenzione istituzionale e senso di responsabilità", adottando uno "spirito di massima collaborazione, trasparenza e disponibilità al confronto con le amministrazioni competenti".

Rigenerazione e Valorizzazione del Flaminio

Il progetto mira a restituire a Roma uno dei suoi luoghi simbolici più importanti. L'intervento è una rigenerazione urbana completa, focalizzata su sostenibilità, innovazione infrastrutturale e valorizzazione architettonica, rispettando normative e vincoli esistenti.

La riqualificazione dello Stadio Flaminio, abbandonato da anni, è un'"opportunità concreta di recupero e valorizzazione dell'intero contesto urbano che lo circonda".

Oltre lo Sport: Infrastruttura per il Territorio

Per la Lazio, il Flaminio è una "sfida che va oltre la dimensione sportiva". È un'infrastruttura moderna e integrata, capace di generare valore sociale, occupazionale, culturale ed economico per il territorio. Il club affronterà ogni fase con serietà, professionalità e visione di lungo periodo.

Dettagli e Prospettive

La conferenza dei servizi preliminare inizierà giovedì 28 maggio. Sul tavolo, un dossier di oltre cinquecento pagine depositato dal presidente Claudio Lotito. Il piano prevede un investimento di 438 milioni di euro e una capienza di 50.750 posti a sedere.

L'apertura dello stadio è stimata entro la prima metà del 2029, in vista degli Europei del 2032. Il sindaco Roberto Gualtieri ha definito il recupero e la riqualificazione dello stadio una priorità; l'assessore Onorato ha illustrato i tempi dell'iter.