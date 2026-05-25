La nazionale italiana di pallavolo femminile ha concluso con una vittoria il quadrangolare Aia Aequilibrium Cup Women Elite, disputato a Genova. Le Azzurre hanno superato la Polonia al termine di una partita intensa e combattuta, conclusa al tie-break con il punteggio di 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11). Il successo ha permesso all’Italia di aggiudicarsi il torneo, confermando l’ottimo stato di forma della squadra, guidata da Cambi e compagne.

La gara contro la nazionale polacca si è rivelata particolarmente equilibrata, con continui ribaltamenti di fronte e set molto tirati.

Dopo oltre due ore di gioco, le Azzurre sono riuscite ad avere la meglio, mantenendo viva la loro striscia positiva di risultati. La prestazione della squadra ha fornito importanti indicazioni al commissario tecnico Julio Velasco in vista dei prossimi impegni internazionali.

Linda Manfredini MVP: un riconoscimento alla centrale azzurra

Al termine della manifestazione, la centrale azzurra Linda Manfredini è stata premiata come miglior giocatrice del torneo (MVP). Il riconoscimento sottolinea il suo contributo determinante nelle vittorie dell’Italia. Dopo il successo di Genova, il gruppo si prepara a una nuova fase di lavoro: il commissario tecnico Velasco ha infatti convocato diciassette atlete per due collegiali.

Si terranno dal 25 al 29 maggio presso il Centro Pavesi Fipav di Milano, per la preparazione ai prossimi appuntamenti.

Verso la Nations League e i Campionati Europei

Il percorso della nazionale italiana proseguirà con la partecipazione alla Nations League 2026, la cui prima tappa è prevista a Brasilia dal 3 giugno. Il quadrangolare di Genova, che ha visto l’Italia superare anche Serbia e Turchia, rappresenta un importante banco di prova. Ha permesso di affinare le intese di gioco in vista della Nations League e dei futuri Campionati Europei. La squadra, reduce da tre vittorie su tre incontri, si presenta con entusiasmo e fiducia ai prossimi impegni internazionali.