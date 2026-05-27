Le nuove maglie azzurre 2026, realizzate da Macron per le Nazionali italiane di pallacanestro maschile, femminile e 3x3, sono state presentate ufficialmente al Mubit, il Museo del Basket Italiano situato nel PalaDozza di Bologna. L'evento si inserisce nelle celebrazioni per i cento anni della Nazionale, che ha disputato la sua prima partita ufficiale il 4 aprile 1926, segnando un secolo di storia sportiva e di successi. Questa presentazione rappresenta un significativo omaggio alla tradizione e all'identità del basket italiano.

Design e simboli della tradizione azzurra

Il design distintivo delle nuove divise si ispira profondamente alla storia. Un tricolore in stile vintage, posizionato sul petto, richiama la maglia indossata nella storica sfida del 1926. Anche la scritta "Italia", così come nomi e numeri dei giocatori, è realizzata con un font d’ispirazione rétro, pensato per evocare l’identità e la ricca tradizione del basket azzurro. Un dettaglio di grande valore emotivo è la stampa tono su tono che attraversa il tessuto della maglia, riportando i nomi di tutti gli atleti che, almeno una volta, hanno avuto l'onore di vestire la maglia azzurra. Negli inserti interni ed esterni del collo, inoltre, sono incise la data e il risultato della prima partita ufficiale della Nazionale: “Italia‑Francia 23‑17 / 4 aprile 1926”, un costante promemoria delle origini e dei trionfi.

Campioni e parole del presidente Fip

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose figure illustri della pallacanestro italiana. Tra i presenti spiccavano leggende come Dino Meneghin, Andrea Meneghin, Carlton Myers, Gigi Datome, Gianluca Basile, Pierluigi Marzorati, Andrea Bargnani, Simone Fontecchio, Roberto Brunamonti, Carlo Recalcati, Romeo Sacchetti, Renato Villalta, Marco Belinelli, Renzo Bariviera, Gregor Fucka, Giacomo Galanda e Giorgio Bongiovanni, quest'ultimo centenario. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha espresso la sua profonda emozione: “Non ci si deve vergognare oggi se scenderà qualche lacrima – ha osservato Petrucci – perché intorno a me vedo le persone che hanno fatto questa storia.

Devo dire che una cerimonia così suggestiva ed emozionante poche volte l’ho vissuta. Oggi ci sono praticamente tutti i campioni che abbiamo invitato, hanno scelto di stare con noi in un giorno così importante per la nostra storia. Vedo anche Kacerik e Andrè – ha concluso – due campionesse che ci hanno riportato a un campionato del mondo”. Le sue parole hanno sottolineato il profondo legame tra passato e presente del basket nazionale, celebrando l'eredità sportiva.

Il Museo del Basket Italiano a Bologna

Il Mubit, inaugurato nel PalaDozza di Bologna, si configura come il primo museo in Italia interamente dedicato alla cultura del basket. Promosso dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, e gestito dalla Fondazione Bologna Welcome, il progetto ha beneficiato di un contributo significativo di 990 mila euro dal Programma regionale Fesr 2021‑2027, su un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

Il museo offre un spazio immersivo e interattivo, arricchito da proiezioni, contenuti audiovisivi, suoni e telecronache. Ospita inoltre la mostra inaugurale “Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro”, che ripercorre la storia della Nazionale dalla sua fondazione nel 1921 fino ai giorni nostri, celebrando l'evoluzione e i successi del basket italiano.