Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficializzato le sedi che ospiteranno le tappe di qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. Le città prescelte per le cosiddette Q-Series sono Tokyo e Shanghai in Asia, e Montreal e Orlando in Nord America. Questo annuncio segna un passo fondamentale nel percorso verso LA28, con quattro importanti centri urbani pronti ad accogliere atleti e appassionati da tutto il mondo, in vista della prestigiosa rassegna a cinque cerchi. La decisione mira a garantire una copertura geografica ampia e un coinvolgimento globale sin dalle fasi preliminari.

Le Q-Series introducono un innovativo formato di qualificazione che abbraccerà ben sei discipline olimpiche. Tra queste figurano il basket 3x3, il beach volley, il BMX freestyle, l'arrampicata sportiva, il flag football e lo skateboard. Sebbene il programma sportivo dettagliato per ogni singola tappa sarà comunicato in un secondo momento, l'intento primario di questa iniziativa è chiaro: incrementare significativamente la visibilità degli atleti e, al contempo, intensificare il coinvolgimento globale dei tifosi. La presidente del CIO, Kirsty Coventry, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, dichiarando: "Sarà un evento globale entusiasmante nel cammino verso LA28. È un solo formato, quattro tappe, sei sport.

L’obiettivo è aumentare la visibilità degli atleti e il coinvolgimento globale dei tifosi. Non vediamo l’ora che la serie inizi". Questa visione sottolinea l'ambizione di rendere il percorso verso le Olimpiadi più accessibile e coinvolgente per un pubblico internazionale.

Il calendario delle Q-Series e il format innovativo

Il calendario delle Q-Series è già stato definito, delineando un percorso che si snoderà tra due continenti. La serie prenderà il via in Asia nel maggio 2028, con la capitale giapponese Tokyo che ospiterà la prima tappa dal 4 al 7 maggio. A seguire, la metropoli cinese di Shanghai accoglierà gli atleti dall'11 al 14 maggio. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul Nord America per il mese di giugno 2028.

La vibrante città di Montreal, in Canada, sarà teatro delle competizioni dall'1 al 4 giugno, mentre la statunitense Orlando avrà l'onore di chiudere questa entusiasmante serie dall'8 all'11 giugno. Quest'ultima tappa si svolgerà a circa un mese dall'inizio ufficiale dei Giochi di Los Angeles 2028, fungendo da cruciale anticamera per l'evento principale.

Questo innovativo format delle Q-Series è stato concepito con l'obiettivo di delineare un percorso di qualificazione unico e globale. L'intento è duplice: da un lato, coinvolgere un pubblico sempre più vasto a livello internazionale e, dall'altro, valorizzare appieno le nuove discipline olimpiche che stanno guadagnando popolarità. Sebbene la ripartizione specifica delle discipline tra le diverse tappe verrà annunciata in un momento successivo, la selezione accurata delle città ospitanti – Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando – evidenzia una chiara strategia.

Tale scelta mira a coprire aree geografiche considerate strategiche per la crescita e la diffusione degli sport inclusi nel programma, massimizzando l'impatto e l'interesse globale.

Precedenti esperienze e il contesto dei Giochi LA28

È interessante notare come la Olympic Qualifying Series abbia già fatto il suo debutto nel 2024, con due tappe inaugurali tenutesi a Shanghai e Budapest. In quell'occasione, il programma includeva quattro discipline: il BMX freestyle, il breaking, lo skateboard e l'arrampicata sportiva, dimostrando la validità del format. La città di Orlando, che si appresta a ospitare la tappa conclusiva delle Q-Series 2028, vanta una storia significativa nel panorama sportivo olimpico.

In passato, ha già accolto eventi di prestigio come le prove di qualificazione per la maratona statunitense e importanti incontri preliminari di calcio in occasione delle Olimpiadi di Atlanta 1996. Questo la rende una sede con comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi di tale portata. Infine, i Giochi di Los Angeles 2028 si preannunciano come un'edizione di dimensioni senza precedenti, con un'aspettativa di ben 351 eventi medaglia, promettendo uno spettacolo sportivo grandioso e indimenticabile per atleti e spettatori di tutto il mondo.