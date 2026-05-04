Charles Leclerc ha ammesso senza riserve il proprio errore commesso nell’ultimo giro del Gran Premio di Miami, definendolo "inaccettabile". L'episodio ha avuto conseguenze significative per il pilota della Ferrari, che ha visto sfumare un potenziale podio e ha concluso la gara in un'ottava posizione deludente. Il monegasco, dopo essere stato superato da Oscar Piastri poco prima dell’inizio dell’ultimo giro, aveva tentato una mossa strategica disattivando la modalità di rettilineo con l'intento di effettuare un controsorpasso decisivo. Tuttavia, la sua spinta al limite nelle prime curve si è rivelata fatale: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, finendo in testacoda e impattando contro il muro.

Nonostante il danno, è riuscito a riportare la vettura al traguardo, ma le lesioni subite dalla sua Ferrari lo hanno costretto a cedere ulteriori posizioni, culminando in una retrocessione all’ottavo posto a causa di penalità post-gara.

Le dichiarazioni di Leclerc: "È tutta colpa mia"

Al termine della corsa, la delusione di Leclerc era palpabile, e il pilota non ha esitato ad assumersi la piena responsabilità dell’accaduto. "Sono abbastanza sicuro che ci fosse una foratura; probabilmente anche qualche danno alle sospensioni, perché non riuscivo più a girare a destra", ha spiegato il monegasco, analizzando le conseguenze dell'impatto. Con un tono di profonda autocritica, ha aggiunto: "Sono molto deluso da me stesso – è tutta colpa mia, ed è un errore".

La sua franchezza ha proseguito con un'ulteriore riflessione sull'episodio: "Non è una scusa in nessun modo. È tutto su di me e non è accettabile. Devo riflettere su questo", evidenziando la sua determinazione a comprendere e correggere l'errore per il futuro.

Dinamica della gara e le conseguenze in pista

Leclerc ha fornito ulteriori dettagli sulla sua strategia e sulle intenzioni che lo hanno portato all'incidente. Ha rivelato di aver permesso a Piastri di superarlo volontariamente prima dell’ultimo giro, con l'obiettivo di preparare un sorpasso in extremis che avrebbe potuto garantirgli il podio. "Ero relativamente calmo in macchina. Volevo riprendermi la posizione da Oscar nell’ultimo giro, per questo non gli ho reso la vita troppo difficile prima dell’ultima curva", ha dichiarato, descrivendo la sua tattica.

L'esito, tuttavia, è stato l'opposto di quanto sperato: "Ho spinto come un animale in Curva 3. La maggior parte delle volte quest’anno è andata bene, ma questa volta no. Sono deluso da me stesso", ha ammesso, sottolineando la frustrazione per un tentativo fallito. Le conseguenze dell'incidente non si sono limitate alla perdita di posizioni in pista: il pilota della Ferrari è stato anche oggetto di un'indagine post-gara. Le accuse includevano il potenziale abbandono della pista più volte per ottenere un vantaggio, la guida con una vettura danneggiata in condizioni non sicure e una presunta collisione con George Russell, elementi che hanno ulteriormente complicato il suo weekend a Miami.

La sequenza di eventi, dal tentativo di controsorpasso al testacoda, fino alle penalità e alle indagini, ha rappresentato un momento cruciale e negativo nel weekend di gara di Leclerc.

L'episodio sottolinea la necessità per il pilota di lavorare intensamente per evitare simili errori nelle prossime competizioni. La sua autocritica e la trasparenza nelle dichiarazioni post-gara evidenziano una chiara volontà di migliorare e di assumersi la piena responsabilità per quanto accaduto sul circuito di Miami, un approccio fondamentale per la sua crescita professionale.