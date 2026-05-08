La sfida di Coppa Libertadores tra Independiente Medellín e Flamengo è stata bruscamente interrotta e successivamente annullata dopo appena tre minuti di gioco, a causa di gravi disordini sugli spalti dello stadio Atanasio Girardot, in Colombia. L'episodio, che ha visto protagonisti i tifosi della squadra colombiana, ha portato alla sospensione immediata dell'incontro, valido per il quarto turno della prestigiosa competizione continentale.

Gravi disordini sugli spalti

L'interruzione della gara è avvenuta in seguito a proteste violente e incontrollate messe in atto da un gruppo di tifosi incappucciati dell’Independiente Medellín.

Questi ultimi hanno manifestato il loro dissenso contro la dirigenza del club con atti di vandalismo e aggressione, trasformando gli spalti in un teatro di scontri e pericoli. Hanno lanciato sul terreno di gioco una varietà di oggetti estremamente pericolosi: bombe, fumogeni, laser, lamiere, sedie e altri detriti, creando una situazione di grave rischio per i giocatori, lo staff e gli operatori presenti. La situazione ha raggiunto un punto critico quando un ordigno, lanciato con forza, ha colpito lo zaino e i pantaloni di un cameraman di ESPN, scatenando un principio d’incendio che ha messo a serio rischio l'incolumità dell'operatore televisivo. Di fronte alla gravità e all'escalation degli eventi, l'arbitro Jesús Valenzuela ha prontamente sospeso il match, ordinando alle squadre di rientrare negli spogliatoi per motivi di sicurezza e per evitare ulteriori conseguenze.

La decisione della Conmebol e le possibili sanzioni

A seguito di questi inaccettabili e gravi episodi di violenza, la Conmebol, l'organo di governo del calcio sudamericano, ha ufficialmente annullato la partita. L'incontro, che faceva parte del quarto turno del prestigioso Gruppo A della Coppa Libertadores, non verrà dunque recuperato, segnando un'interruzione definitiva della competizione sul campo. Ora l'attenzione si sposta interamente sulle sanzioni disciplinari che verranno comminate al club colombiano. Il regolamento disciplinare della Conmebol è chiaro in questi casi e prevede che, qualora una squadra sia ritenuta responsabile della sospensione di una partita a causa di incidenti provocati dai propri sostenitori, la vittoria possa essere assegnata a tavolino alla squadra avversaria.

In questo specifico caso, il Flamengo, attuale detentore in carica della Coppa Libertadores, potrebbe beneficiare di una vittoria per 3-0, una decisione che avrebbe un impatto significativo sulla classifica del girone. Un precedente simile, che rafforza questa possibilità, si è verificato nel 2025, quando un match della Libertadores fu assegnato al Flamengo dopo incidenti analoghi che coinvolsero il Fortaleza, dimostrando la linea dura dell'organizzazione contro tali comportamenti.