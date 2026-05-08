Liberty Media ha registrato un significativo incremento dei ricavi legati alla Formula 1 nel primo trimestre del 2026, annunciando una crescita del 53%. I proventi hanno raggiunto la cifra di 617 milioni di dollari, un risultato notevole attribuito in parte all'organizzazione di un Gran Premio extra nel mese di marzo. Questa performance finanziaria è stata influenzata anche da “the impact of the expected calendar on revenue and cost recognition”, come sottolineato dalla stessa Liberty Media, che spiega parte della crescita.

Crescita Finanziaria e Impatto del Calendario

Analizzando i dettagli finanziari, i ricavi della Formula 1 sono passati da 403 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025 a 617 milioni nel medesimo periodo del 2026. Questo sostanziale aumento è in parte spiegato dal riposizionamento del Gran Premio del Giappone, che quest'anno si è tenuto a marzo anziché ad aprile, permettendo un confronto omogeneo con l'anno precedente che includeva una gara in più nel trimestre di apertura. Tale variazione nel calendario ha avuto un effetto diretto sulla contabilizzazione dei ricavi e dei costi, contribuendo alla solida crescita evidenziata per il periodo.

Espansione Commerciale e Partnership Strategiche

La robusta crescita dei ricavi è stata ulteriormente alimentata da significativi avanzamenti commerciali.

Tra questi, spicca la conferma del ritorno del Gran Premio di Turchia, un evento atteso che rafforza il calendario della Formula 1. Sul fronte delle partnership, sono stati estesi accordi cruciali con Salesforce e Allwyn, consolidando relazioni esistenti. Parallelamente, sono stati siglati nuovi accordi pluriennali di sponsorizzazione con importanti attori come Marsh, FanDuel e Betway, ampliando il portafoglio commerciale della Formula 1 e garantendo flussi di entrate a lungo termine.

Rinnovi dei Diritti di Trasmissione

Un altro pilastro della strategia di crescita di Liberty Media è rappresentato dal rinnovo e dall'estensione di numerosi accordi di trasmissione. Questi includono intese fondamentali con Sky, che continuerà a trasmettere la Formula 1 nel Regno Unito fino al 2034 e in Italia fino al 2032, assicurando una copertura capillare in mercati chiave.

Altri importanti rinnovi sono stati siglati con Foxtel per l'Australia e con beIN per la regione pan-asiatica, garantendo la visibilità globale del campionato e rafforzando la sua presenza mediatica a livello internazionale.

Performance Consolidata e OIBDA

I dati finanziari complessivi di Liberty Media confermano la solidità della performance. I ricavi consolidati sono aumentati da 447 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025 a 711 milioni nel 2026. All'interno di questo totale, la Formula 1 ha contribuito con 617 milioni di dollari, mentre MotoGP ha generato 94 milioni di dollari. Particolarmente rilevante è l'incremento dell'Adjusted OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) della Formula 1, che è raddoppiato, passando da 85 milioni a 172 milioni di dollari. Questo dato evidenzia un miglioramento significativo della redditività operativa del campionato nel periodo considerato.