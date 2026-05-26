Un’autentica sorpresa ha scosso il Roland Garros fin dal primo turno: Daniil Medvedev, attuale numero otto del ranking mondiale e fresco semifinalista agli Internazionali d'Italia, è stato eliminato a sorpresa. Il tennista russo ha ceduto in cinque set contro l’australiano Adam Walton, numero 97 del mondo e ammesso al tabellone principale grazie a una wild card. Il punteggio finale, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, testimonia la natura altalenante di un incontro combattuto sulla terra rossa di Parigi.

La partita è stata un susseguirsi di ribaltamenti di fronte e continui cambi di ritmo, riflettendo la complessità della superficie parigina.

Per Medvedev, il campo in terra battuta del Roland Garros si conferma una vera e propria bestia nera: in dieci partecipazioni allo Slam parigino, il tennista russo ha subito ben sette eliminazioni già al primo turno, un dato che evidenzia il suo rapporto storicamente difficile con questo torneo.

L'impresa di Adam Walton: prima vittoria contro un Top 10

Per il ventisettenne Adam Walton, questa vittoria rappresenta un momento storico nella sua carriera. L'australiano ha infatti conquistato la sua prima vittoria contro un giocatore della Top 10 mondiale, un traguardo significativo che ha commentato con grande emozione al termine del match. “È enorme,” ha dichiarato Walton, visibilmente euforico. “Sapevo di poterlo fare e ci ho creduto, quindi sono solo felice della mia prestazione.

Sono davvero emozionato in questo momento. È stata una partita molto altalenante. Sono piuttosto stanco ora. Sono partito forte e ho sentito che gli alti e bassi della partita erano notevoli. Sono davvero orgoglioso dei miei sforzi nel quinto set, essere riuscito a rimontare da un break sotto e ottenere la vittoria.”

Il match ha visto Medvedev perdere il primo set, per poi reagire con veemenza nel secondo, dominandolo. Tuttavia, il russo non è riuscito a mantenere la stessa intensità e il controllo nei momenti cruciali della sfida. Walton, dal canto suo, ha saputo capitalizzare le opportunità, mostrando una notevole resilienza, specialmente nel set decisivo. Lì, è riuscito a recuperare da una situazione di svantaggio, ribaltando l'inerzia e chiudendo la partita a suo favore con una prestazione determinante.

Prossimi impegni e la "maledizione" di Medvedev a Parigi

Grazie a questa vittoria sorprendente, Walton si è garantito l’accesso al secondo turno del torneo, dove si misurerà con lo statunitense Zachary Svajda, attuale numero 85 del ranking ATP. Per Daniil Medvedev, invece, l'eliminazione precoce conferma la sua sfortunata tradizione sulla terra rossa di Parigi, una superficie che non gli ha mai sorriso nel corso della sua carriera professionistica.

Il successo di Walton si configura come uno dei risultati più inattesi di questa edizione del Roland Garros, sottolineando ancora una volta l'imprevedibilità che spesso caratterizza le fasi iniziali del prestigioso torneo parigino. Galvanizzato da questa impresa memorabile, Walton cercherà ora di prolungare il suo cammino nel tabellone contro Svajda, mentre Medvedev dovrà, ancora una volta, rimandare il sogno di ottenere un risultato di rilievo nella capitale francese.