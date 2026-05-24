Luna Rossa ha trionfato a Cagliari, battendo New Zealand nel match race delle regate preliminari della 38ª America’s Cup. L’equipaggio italiano, con Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris, ha gestito la gara con lucidità, sfruttando una partenza favorevole che ha indirizzato la sfida.

La gara è stata decisa dai primi istanti: New Zealand ha subito una penalità per partenza anticipata, permettendo a Luna Rossa di prendere subito il largo. La barca italiana ha mantenuto il controllo, aumentando il distacco. Nonostante un piccolo errore nella quarta frazione, il vantaggio non è mai sceso sotto i cento metri, garantendo il traguardo in solitaria.

Gestione e protagonisti della regata

La performance di Luna Rossa è stata caratterizzata da una gestione tattica impeccabile. Il team, con Burling, Tita, Bissaro e Molineris, ha saputo capitalizzare l’errore avversario e mantenere alta la concentrazione. Questa vittoria a Cagliari è un segnale importante per la sfida del 2027 a Napoli, confermando la competitività italiana nelle fasi preliminari.

Il match race tra Luna Rossa ed Emirates New Zealand ha concluso l’ultima giornata delle regate preliminari. La barca italiana, prima in qualifica, si è imposta anche nella finale, costringendo New Zealand all'inseguimento. La squadra Luna Rossa Women and Youth non ha raggiunto la finale per penalità e problemi tecnici nelle regate di flotta.

Il percorso delle squadre nelle preliminari

Nelle regate preliminari della 38ª America’s Cup a Cagliari, Luna Rossa Women and Youth (Marco Gradoni e Margherita Porro) è stata penalizzata da due partenze errate e un guasto al software di bordo. Nella prima regata di flotta, squalifica; nella seconda ha dovuto ripartire dopo una nuova penalità, chiudendo settima. Luna Rossa principal ha confermato la propria solidità, vincendo la seconda regata e arrivando seconda nella prima, dietro GbOne.

La vittoria di Luna Rossa è un passo fondamentale verso la sfida finale di Napoli, rafforzando le ambizioni italiane nella competizione velica più prestigiosa.