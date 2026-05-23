I giovani velisti di Luna Rossa continuano a dominare le regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup, che si stanno svolgendo a Cagliari. Questa fase è cruciale in vista della sfida finale prevista a Napoli nel 2027. Il team Youth & Women, guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro, ha dimostrato una performance eccezionale, concludendo la seconda giornata di gare con una vittoria di rilievo proprio contro la barca senior di New Zealand, consolidando la propria leadership e competitività.

Classifica e risultati delle regate

Nella classifica generale provvisoria, il team Luna Rossa Youth & Women si conferma al primo posto con 29 punti, frutto di due vittorie su tre regate disputate.

Al secondo posto si sono posizionati i neozelandesi di Nathan Outteridge, mentre la barca senior di Luna Rossa, con a bordo Peter Burling e Ruggero Tita, occupa la terza posizione con 20 punti.

Analizzando i risultati delle singole prove, la prima regata ha visto i kiwi di New Zealand imporsi per un margine ristretto sulla barca senior di Luna Rossa. La seconda prova ha riservato una sorpresa con il successo di Athena Pathway. In questa stessa regata, il team Youth & Women di Luna Rossa ha conquistato un secondo posto, precedendo i francesi di La Roche‑Posay Racing Team. I neozelandesi si sono classificati quarti, mentre la barca italiana di Burling e Tita ha chiuso al quinto posto. La terza e ultima sfida ha visto un'altra affermazione degli azzurri Gradoni e Porro, che hanno nuovamente superato New Zealand, con il team di Burling che ha concluso in terza posizione.

Condizioni di gara e programma futuro

Le regate preliminari di Cagliari hanno messo alla prova gli otto equipaggi partecipanti con condizioni di mare e vento impegnative. Gli AC40 in gara hanno affrontato un'onda corta e un vento sostenuto, intorno ai diciotto nodi, per tutta la durata delle competizioni. Nonostante le difficoltà, il team Youth & Women di Luna Rossa ha evidenziato una grande maturità tattica e una notevole capacità di adattamento.

Il programma delle regate prevede per la giornata successiva le ultime due regate di flotta. Al termine di queste, i primi due classificati si affronteranno nel decisivo match race finale, che decreterà il vincitore di questa tappa preliminare.

Il contesto della Louis Vuitton America's Cup

La Louis Vuitton America's Cup è universalmente riconosciuta come una delle competizioni veliche più prestigiose e antiche del mondo. L'attuale 38ª edizione, il cui culmine sarà la sfida di Napoli nel 2027, include diverse tappe di avvicinamento, tra cui le regate preliminari di Cagliari. Questi eventi rappresentano un banco di prova fondamentale per tutti i team, offrendo l'opportunità di misurarsi in condizioni di gara realistiche e affinare le strategie in vista dell'appuntamento principale.