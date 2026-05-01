Jannik Sinner continua a lasciare un'impronta indelebile nella storia del tennis mondiale. Il talentuoso ventiquattrenne altoatesino ha conquistato la sua prima, attesissima finale al Mutua Madrid Open, superando con autorità il giovane Arthur Fils con un punteggio finale di 6-2, 6-4. Questa vittoria, frutto di una serie impressionante di cinque giochi consecutivi che hanno dominato il primo set, rappresenta la sua ventiduesima vittoria consecutiva, un dato che eleva ulteriormente il suo già straordinario bilancio stagionale a 29 vittorie e sole 2 sconfitte.

Con questo ennesimo successo, Sinner ha inoltre tagliato il prestigioso traguardo delle 350 vittorie in carriera, consolidando la sua posizione tra i grandi del circuito.

Sul campo, Sinner ha dimostrato ancora una volta una grande solidità mentale e una determinazione incrollabile, confermando inequivocabilmente il suo stato di forma eccezionale. Il tennista italiano, attualmente saldamente posizionato come numero uno del ranking mondiale, non ha concesso alcuna reale opportunità al giovane francese Fils, imponendo fin da subito il proprio ritmo di gioco e chiudendo l'incontro in maniera perentoria in due set. Questo risultato storico gli permette di accedere per la prima volta alla finale del prestigioso torneo madrileno, aggiungendo un nuovo e significativo capitolo alla sua già brillante e promettente stagione agonistica.

Un traguardo storico per Jannik Sinner

La vittoria su Fils non solo gli garantisce l'accesso alla finale, ma proietta Sinner in un club esclusivo e ristretto di campioni: è infatti il quarto tennista nella storia a raggiungere la finale in tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Prima di lui, solo leggende assolute del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer erano riuscite in questa straordinaria impresa. Tuttavia, Sinner si distingue in modo particolare come il più giovane a centrare questo ambizioso obiettivo, all'età di soli ventiquattro anni. Un risultato che sottolinea con forza la crescita costante e inarrestabile dell'azzurro e la sua capacità innata di competere ai massimi livelli su ogni singola superficie del circuito professionistico.

Sinner tra i grandi del tennis: il record dei Masters 1000

Il percorso straordinario di Jannik Sinner lo colloca in una tradizione gloriosa che vede protagonisti alcuni dei più grandi nomi nella storia del tennis. A titolo di confronto, Novak Djokovic ha raggiunto tutte le finali dei Masters 1000 a venticinque anni, Rafael Nadal a ventisette e Roger Federer a trenta. Andy Murray, un altro gigante di questo sport, ha mancato solo la finale di Monte-Carlo. Il traguardo raggiunto da Sinner assume, dunque, un valore ancora più rilevante e significativo, considerando la sua giovane età con cui è riuscito a completare con successo il set di finali nei tornei più prestigiosi e ambiti del circuito ATP mondiale.