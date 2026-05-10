Paul Magnier ha firmato la vittoria nella terza tappa del Giro d’Italia, conclusasi a Sofia, con una volata incerta fino all’ultimo metro. Il corridore francese ha sottolineato il ruolo decisivo della squadra e ha ammesso di non essere stato sicuro del traguardo fino all’esultanza.

La volata vincente e le dichiarazioni di Magnier

“Sono orgoglioso e fiero di aver avuto le gambe per coronare il lavoro di squadra in questo finale complicato”, ha commentato Magnier ai microfoni della Rai. Ha raccontato che Jonathan Milan ha lanciato lo sprint forse troppo presto, ma è riuscito a superarlo: “Quando Milan è partito me la sono vista brutta, ma alla fine ho trovato le gambe per mettergli la ruota davanti”.

“Avevo sognato di vincere due tappe in Bulgaria ed era l’obiettivo odierno. La squadra ha fatto un lavoro straordinario, controllando la corsa e seguendo un piano preciso per l’ultimo chilometro. Non ero nemmeno sicuro di aver vinto la tappa. Ho esultato, ma pensavo: ‘Non ne sono così sicuro…’. Alla fine ho vinto e sono felicissimo. Mi sento bene e credo di potermela giocare con i migliori velocisti del mondo”.

Prospettive future e l'entusiasmo della squadra

Magnier ha concluso: “Adesso voglio godermi questo momento e continuare così con la squadra. Ci trasferiremo in Italia per festeggiare questa seconda vittoria, qualcosa di incredibile. Poi cercheremo nuovi piani per un’altra tappa”.

Dettagli della tappa e la classifica generale

La terza tappa (Plovdiv-Sofia, 175 km) ha visto Magnier imporsi in volata su Jonathan Milan e Dylan Groenewegen, consolidando la sua leadership tra i velocisti. Guillermo Thomas Silva mantiene la maglia rosa, con Florian Stork ed Egan Bernal a soli quattro secondi. Il trasferimento in Italia è previsto per le prossime tappe, con la quarta frazione da Catanzaro a Cosenza.