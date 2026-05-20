Il centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, 33 anni, ha ufficialmente salutato il Genoa al termine dell'ultima partita di campionato disputata a Lecce. Il giocatore ha annunciato il suo imminente trasferimento in Turchia, dove vestirà la maglia del Trabzonspor. Il suo contratto con il club rossoblù scadrà il prossimo 30 giugno.

L'ultima apparizione al Ferraris, contro il Milan, è stata accompagnata da un caloroso omaggio da parte dei tifosi. Malinovskyi ha espresso la sua profonda gratitudine, affermando che è stato un grande onore ricevere quel saluto, segno di aver dato tutto per il Genoa in questi tre anni.

Ai tifosi, ha aggiunto, può dire solo grazie.

Le ragioni dell'addio

Riguardo la sua decisione di lasciare il club, Malinovskyi ha spiegato di aver accettato un'offerta dopo alcuni giorni di riflessione, senza voler alimentare polemiche sulla sua partenza. Ha sottolineato il suo affetto per il Genoa e il desiderio che la crescita del club prosegua. Ha chiarito: “Ero in scadenza di contratto ed è arrivato un club interessante.”

Il triennio in rossoblù

Durante i suoi anni a Genova, Malinovskyi ha superato un grave infortunio – una frattura del perone con lussazione della caviglia – che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. Ha ricordato con affetto il sostegno ricevuto e un ambiente che gli ha voluto bene, definendolo un “periodo meraviglioso” con un “grande gruppo di bravi ragazzi, già con Gilardino.”

Tra i momenti memorabili della sua esperienza genoana, il centrocampista ha citato il gol siglato contro il Bologna in una partita particolarmente complessa.

Ha ricordato l'emozione di quella gara, vinta in rimonta da 0-2 a 3-2 in casa, con un'atmosfera definita “splendido.”

Il futuro al Trabzonspor

Il Trabzonspor ha già concluso l'accordo con Malinovskyi, offrendo al centrocampista un contratto triennale. Questo trasferimento rappresenta il primo colpo ufficiale del club turco in vista della prossima finestra estiva di mercato. Il giocatore arriverà a parametro zero al termine del suo contratto con il Genoa, e il club turco punta a rafforzare il proprio centrocampo con l'esperienza e la qualità del calciatore ucraino.