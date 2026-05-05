La Maratona di Londra si conferma ancora una volta come uno degli eventi sportivi più desiderati a livello globale. A soli dieci giorni dalla straordinaria impresa del keniano Sawe, che ha infranto il muro delle due ore sulle iconiche strade della capitale britannica, le domande di iscrizione per l'edizione del 2027 hanno stabilito un nuovo e impressionante primato. Sono state infatti registrate ben 1.338.544 richieste di partecipazione per la gara che si terrà il prossimo 25 aprile. Data l'enorme affluenza di aspiranti runner, la selezione dei fortunati partecipanti avverrà, come di consueto, tramite un rigoroso sorteggio.

Questo numero eccezionale supera il precedente record, stabilito appena l'anno scorso, che contava un milione e 333 mila domande. L'edizione del 2026 aveva già visto la partecipazione di 59.830 atleti, consolidando la sua posizione come il più grande evento di raccolta fondi in un singolo giorno a livello mondiale. Gli organizzatori sottolineano con orgoglio come la maratona londinese sia diventata un vero e proprio punto di riferimento per corridori di ogni livello e provenienza, attratti non solo dalla sfida sportiva ma anche dallo spirito benefico che la contraddistingue. Hugh Brasher, amministratore delegato di London Marathon Events, ha commentato: "Questo incredibile numero di candidati conferma Londra come la maratona più ambita al mondo".

Il sorteggio e le nuove tendenze di partecipazione

L'attesa per i risultati del sorteggio è alta: saranno resi noti all'inizio di luglio, con l'assegnazione dei posti attraverso un'estrazione casuale e trasparente. Un dato significativo di questa edizione è che, per la prima volta nella storia dell'evento, oltre un milione di candidature provengono esclusivamente dal Regno Unito. Si è inoltre registrata una quasi parità tra le iscrizioni maschili e femminili, evidenziando una crescente e trasversale partecipazione che abbraccia un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Prospettive future e impatto potenziale

L'effetto trainante dell'impresa di Sawe, il primo uomo a completare una maratona ufficiale sotto le due ore, ha indubbiamente avuto un impatto diretto e significativo sull'interesse globale verso la manifestazione.

Come dichiarato da Hugh Brasher, "la nostra missione è ispirare persone di ogni età e capacità a essere attive – e questi numeri straordinari mostrano la forza attrattiva della maratona di Londra". In un'ottica di continua evoluzione, gli organizzatori stanno attivamente valutando la possibilità di disputare la Maratona di Londra 2027 su due giorni, suddividendo l'evento tra sabato e domenica. Questa innovativa soluzione permetterebbe di separare la gara competitiva da quella non competitiva, gestendo in modo più efficiente l'afflusso record di partecipanti.

Se confermata, l'ipotesi di una gara estesa su due giorni potrebbe generare benefici economici e sociali che superano i 400 milioni di sterline, oltre a una raccolta fondi per scopi benefici che potrebbe eccedere i 150 milioni di sterline, secondo le stime degli organizzatori.

Una decisione definitiva su questa potenziale rivoluzione nel formato della maratona è attesa entro la fine di maggio, promettendo di plasmare il futuro di uno degli eventi podistici più iconici del mondo.