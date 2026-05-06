Nonostante avesse recentemente stabilito un nuovo record italiano nella maratona di marcia, dimostrando una forma fisica eccezionale a 41 anni, Alex Schwazer è stato escluso dalla squadra azzurra che prenderà parte ai prossimi Europei di Birmingham. La notizia, che ha colto l'atleta in un momento di grande euforia sportiva, gli è stata comunicata direttamente dal direttore tecnico della nazionale, Antonio Latorre, il quale ha formalizzato la decisione federale.

La decisione federale sugli Europei di Birmingham

Il direttore tecnico Antonio Latorre ha confermato ad Alex Schwazer la sua esclusione dalla rosa per gli Europei di Birmingham, motivando la scelta con la volontà della federazione di convocare esclusivamente i primi tre atleti italiani classificati alla Coppa del Mondo.

Questa comunicazione è giunta in un momento particolarmente delicato per l'atleta altoatesino, che stava ancora metabolizzando il successo e la soddisfazione per il suo recente primato. Nonostante l'evidente amarezza per la mancata convocazione, Schwazer ha prontamente dichiarato di comprendere e rispettare la linea adottata dalla federazione.

La ferma determinazione di Schwazer a proseguire

L'atleta ha scelto di affrontare la situazione con grande compostezza, evitando qualsiasi forma di polemica. «Non voglio polemizzare – ha affermato – Latorre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla Coppa del Mondo, è una scelta che rispetto». Con queste parole, Alex Schwazer ha voluto ribadire la sua ferma intenzione di proseguire a marciare, dimostrando una notevole e inalterata determinazione a continuare l'attività sportiva e a perseguire i suoi obiettivi, nonostante l'esclusione da un appuntamento così importante. La sua reazione, pur mitigando l'amarezza personale, sottolinea la volontà incrollabile di non arrendersi e di guardare avanti.