Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro d’Italia a vela giunto alla sesta edizione, pone al centro i giovani, il mare e i territori italiani.

Presentando la manifestazione a bordo dell’Amerigo Vespucci, nel porto di Genova, il sottosegretario Isabella Rauti ha sottolineato come si tratti di “Non solo una competizione, ma il racconto dell'identità nazionale e locale che intreccia i valori e la cultura della difesa”. Ha poi aggiunto che si tratta di “Un racconto corale dell'Italia, che si declina anche in coesione sociale e in inclusione”.

La regata prenderà il via il 4 giugno da Venezia e si concluderà il 12 luglio a Genova, dopo 1.492 miglia no-stop, confermandosi la competizione offshore più lunga del Mediterraneo.

Il percorso, distribuito tra maggio e settembre 2026, attraverserà le coste italiane coinvolgendo fari e località simbolo in oltre quaranta giorni di eventi e otto tappe in nove diverse località.

Saranno dieci i team al via, tra cui quelli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, con equipaggi internazionali. Per il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, si tratta di una “sfida vinta”: “siamo partiti in epoca Covid e ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa, raggiungendo un livello che non mi aspettavo”.

La manifestazione è organizzata da Difesa Servizi SpA in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events.

L’amministratore delegato Luca Andreoli ha osservato: “Di strada, anzi di acqua, ne abbiamo fatta parecchia”.

Ha infine evidenziato il valore promozionale dell’iniziativa: “Promuovendo la Marina Militare, i suoi valori e la cultura della difesa, questa regata è diventata un potentissimo strumento di promozione dell'Italia e delle sue bellezze, tra cui quei gioielli che sono i nostri fari”.

La Marina Militare e il Nastro Rosa Tour

La Marina Militare italiana, promotrice dell'iniziativa, è una delle quattro Forze Armate della Repubblica Italiana ed è impegnata nella difesa degli interessi marittimi nazionali e nella promozione della cultura del mare. Attraverso il Nastro Rosa Tour, la Marina Militare rafforza il proprio legame con il territorio e con le comunità costiere, contribuendo alla diffusione dei valori legati alla navigazione e al rispetto dell'ambiente marino.

L'edizione 2026 del tour si inserisce nel solco delle precedenti manifestazioni, confermando l'importanza dell'evento nel panorama sportivo nazionale e internazionale. La conclusione della regata a Venezia rappresenta un momento simbolico per la vela italiana e per la valorizzazione delle eccellenze nautiche del Paese.