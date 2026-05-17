Martina Batini ha trionfato nel Grand Prix di fioretto a Shanghai, siglando un nuovo successo internazionale per l’Italia. La schermitrice azzurra, 37 anni, si è imposta in finale sulla giapponese Ueno con un punteggio di 15-11, conquistando la sua terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Questo successo segue quelli già ottenuti a Busan e Torino, a cui si aggiunge un argento al Cairo, consolidando una stagione eccezionale per il gruppo guidato dal commissario tecnico Simone Vanni.

La giornata di gare a Shanghai ha visto l’Italia protagonista anche grazie alle medaglie di bronzo conquistate da Anna Cristino, 24 anni, nel torneo femminile, e da Tommaso Martini, 23 anni, in quello maschile.

Questi risultati sottolineano la forza e la profondità della squadra italiana, capace di eccellere sia a livello individuale che di squadra nel panorama schermistico mondiale. L’Inno di Mameli ha risuonato ancora una volta in terra asiatica, celebrando i successi azzurri che portano il bilancio stagionale a 33 podi complessivi (19 per le fiorettiste e 14 per i fiorettisti) in soli sei mesi di competizioni.

Il fioretto italiano protagonista a Shanghai

Il Grand Prix di Shanghai, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto, ha confermato la competitività della spedizione italiana. Nel torneo femminile, ben undici atlete azzurre hanno avuto accesso al tabellone principale, a testimonianza della vasta base di talenti.

Tra le schermitrici già qualificate di diritto per ranking figuravano nomi di spicco come Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.

A queste si sono aggiunte, superando le fasi preliminari, Aurora Grandis, Greta Collini, Martina Sinigalia, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Francesca Palumbo. L’unica a non riuscire ad avanzare è stata Elena Tangherlini. Anche il gruppo maschile, sotto la guida del CT Simone Vanni, ha schierato atleti di alto livello come Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Davide Filippi, garantendo una forte presenza italiana anche in campo maschile.

Bilancio di una stagione trionfale

Con le tre medaglie ottenute a Shanghai, il fioretto italiano chiude la stagione di Coppa del Mondo con un bilancio impressionante: diciannove podi per le donne e quattordici per gli uomini.

Il lavoro del commissario tecnico Simone Vanni e la crescita di giovani promesse come Anna Cristino e Tommaso Martini rappresentano una solida base per il futuro della scherma italiana. La costante presenza di numerosi atleti e atlete nei tabelloni principali delle competizioni internazionali evidenzia la qualità del vivaio e la capacità di rinnovamento continuo del movimento.

La stagione appena conclusa offre dunque ottime prospettive per i prossimi appuntamenti agonistici, con l’Italia che si conferma una protagonista assoluta nel panorama mondiale del fioretto.