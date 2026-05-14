Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, si prepara al suo debutto assoluto nella 24 Ore del Nürburgring. Il pilota olandese affronterà questa gara di endurance con il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing sul circuito tedesco, noto per difficoltà e meteo imprevedibile. L'evento, una delle prove di resistenza più dure nel motorsport, si estende su quattro giorni: qualifiche il 14 e 15 maggio, gara principale di 24 ore dal 16 maggio. Verstappen sarà affiancato dai piloti GT Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer. Il team gareggerà con una Mercedes-AMG GT3 Evo.

Nelle qualificazioni di aprile, Verstappen ha dimostrato la competitività della vettura. Il Nürburgring Nordschleife è un circuito estremamente impegnativo, con numerose vetture di diverse categorie.

La 24 Ore del Nürburgring: caratteristiche e format

Nata nel 1970, la 24 Ore del Nürburgring è una delle gare di endurance più celebri. Si distingue per durata, varietà delle vetture e condizioni climatiche mutevoli. Squadre di tre o quattro piloti si alternano alla guida per ventiquattro ore, puntando a completare il maggior numero di giri. Verstappen, che ha già mostrato il suo talento nelle prove di aprile, si confronterà con avversari e le insidie della pista. La sua presenza aggiunge notevole interesse.

Seguire l'evento in diretta

Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi della 24 Ore del Nürburgring in diretta su Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Motorsports. Il programma include qualifiche (14-15 maggio) e la gara finale (16-17 maggio), che si concluderà dopo ventiquattro ore ininterrotte. L'evento vedrà la partecipazione di prestigiosi costruttori come Porsche, BMW, Audi, Aston Martin e Ferrari. Il debutto di Max Verstappen in questa prova di resistenza è atteso con grande curiosità, confermando il valore e il richiamo di una gara che continua a scrivere pagine importanti nella storia dell’automobilismo.