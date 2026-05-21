Il ministro ha evidenziato il significativo potenziale dell'America's Cup per l'Italia, stimando che l'evento possa attrarre fino a un milione di turisti. Intervenendo a Cagliari il 21 maggio 2026, ha sottolineato come il turismo sportivo in Italia valga attualmente 42 milioni di presenze e 12 miliardi di euro di volume d'affari, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. L'America's Cup è vista come un catalizzatore capace di muovere flussi turistici non solo legati allo sport, ma anche attratti dalla passione e dal prestigio dell'evento.

La regata preliminare in Sardegna, definita "una sorta di anteprima di lusso", offre una vetrina eccezionale, con la qualità delle immagini trasmesse globalmente che può sedurre il turista straniero e generare un valore economico molto alto per l'Italia.

Il valore del turismo sportivo in Italia

Il turismo sportivo in Italia rappresenta un settore di grande rilievo economico. Le cifre attuali, come dichiarato dal ministro, indicano 42 milioni di presenze e un volume d’affari di 12 miliardi di euro, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questi dati sono in linea con le rilevazioni del 2024, che hanno mostrato una crescita complessiva dell’8% rispetto al 2023, secondo l’Ufficio Studi di Banca Ifis e Federturismo Confindustria.

La regata preliminare dell’America’s Cup in Sardegna

La prima regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup si svolge a Cagliari, nel suggestivo Golfo degli Angeli, dal 21 al 24 maggio 2026. L'evento, presentato il 16 gennaio 2026, è organizzato dalla Regione Sardegna con il supporto di ACE – America’s Cup Event, il Governo italiano, Sport & Salute Spa e Team New Zealand. Questa regata segna l'apertura della "Road to Naples", un percorso che culminerà con la finale della prestigiosa manifestazione nautica a Napoli nel luglio 2027, promettendo ulteriore risonanza internazionale per l'Italia.