I playoff NBA hanno visto i Minnesota Timberwolves compiere una notevole impresa, eliminando i campioni in carica Denver Nuggets (110-98) e avanzando al secondo turno. Vittoria significativa malgrado le assenze di Anthony Edwards, Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu. Hanno compensato le defezioni con difesa di alto livello, superando i Nuggets di Jokic. La tesa partita ha visto emergere protagonisti inattesi: Jaden McDaniels (32 punti, 10 rimbalzi) e Terrence Shannon Jr. (24 punti, partito a sorpresa). Dominio sotto canestro con 64 punti nel pitturato e netto vantaggio a rimbalzo (50-33).

La difesa di Minnesota: fattore chiave

Il successo dei Timberwolves è stato determinato da difesa aggressiva e organizzata. Rudy Gobert, quattro volte miglior difensore NBA, ha limitato Jokic. Jaden McDaniels ha marcato Jamal Murray (12 punti, 4 su 17 al tiro). Cameron Johnson ha tentato di tenere a galla Denver con 27 punti, ma non è bastato.

Nel finale, una giocata da tre punti di Shannon Jr. e un canestro dalla media distanza di McDaniels hanno sigillato la vittoria. McDaniels: "Abbiamo dovuto portare ancora più energia e difesa, e ci siamo riusciti".

Knicks avanti, Sixers forzano gara-7

I New York Knicks hanno travolto gli Atlanta Hawks per 140-89, grazie a un primo tempo perfetto, qualificandosi al secondo turno.

La serie tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics si deciderà in gara-7: i Sixers, guidati da Tyrese Maxey, hanno vinto gara-6 (106-93), pareggiando dopo essere stati sotto 1-3.

I Minnesota Timberwolves affronteranno i San Antonio Spurs. Per i Denver Nuggets, l'eliminazione precoce impone una riflessione dopo il titolo del 2023. La rivalità tra Timberwolves e Nuggets si conferma intensa, alimentata dalle dichiarazioni di McDaniels.