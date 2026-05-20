Iga Swiatek si presenta al Roland Garros come una delle figure più enigmatiche e titolate del circuito femminile, nonostante non abbia conquistato alcun titolo sulla terra rossa dalla sua schiacciante vittoria su Jasmine Paolini nella finale parigina del 2024. La quattro volte campionessa, reduce da un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte su terra in questa stagione e dalla semifinale persa a Roma contro Elina Svitolina, ha recentemente cambiato guida tecnica, affidandosi a Francisco Roig, ex allenatore di Rafa Nadal, dopo aver interrotto il rapporto con Wim Fissette.

Secondo John McEnroe, ex numero uno del mondo e ora analista per TNT, la soluzione alle difficoltà di Swiatek sulla terra battuta è evidente: ispirarsi alla statua d'acciaio di Rafa Nadal presente sui campi del Roland Garros. McEnroe ha sottolineato come Swiatek, pur idolizzando Nadal, abbia perso parte della sua efficacia difensiva, concentrandosi eccessivamente sul gioco d'attacco. "Per lei, nella sua mente, sembra che giocare in difesa sia come essere limitata mentalmente", ha dichiarato McEnroe. "Deve capire che a volte non è affatto male giocare in difesa. Rafa giocava altrettanto bene sia in attacco che in difesa".

L'equilibrio tra attacco e difesa: la chiave per Swiatek

L'approccio eccessivamente offensivo di Swiatek, che due anni fa aveva trionfato a Madrid, Roma e Parigi, ha portato a un aumento degli errori non forzati e a maggiori sconfitte.

"Quando è in giornata, è incredibile in attacco", ha osservato McEnroe, "ma per una così forte sulla terra, non gioca in difesa come ci si aspetterebbe". Il "Re della Terra Rossa" Rafa Nadal, che ha anche partecipato ad alcune sessioni di allenamento di Swiatek alla sua accademia a Maiorca, è indicato come il modello stilistico ideale per la polacca.

Anche Patrick McEnroe, che affiancherà il fratello John nella conduzione di "The Mac Zone" su TNT, ha espresso preoccupazione per la prevedibilità del gioco di Swiatek. "A volte gioca con uno stile solo, super aggressivo", ha affermato Patrick, paragonandola ad Andre Agassi. "Quando Agassi ha imparato a controllare meglio il ritmo, è diventato più completo.

Iga, se le cose non funzionano, tende a colpire ancora più forte e si mette nei guai". Ha aggiunto che Swiatek non ha mostrato la capacità di variare il gioco, di creare angoli più corti o di costruire il punto con pazienza, e che a volte sembra distratta o con problemi fuori dal campo, nonostante il suo status di pluricampionessa Slam.

La copertura del Roland Garros da parte di TNT includerà la rinnovata "The Mac Zone", un programma interattivo condotto dai fratelli McEnroe. Questa piattaforma offrirà analisi quotidiane e uno sguardo approfondito sul torneo, fornendo un contesto prezioso alle osservazioni dei due ex campioni sul percorso di Iga Swiatek verso il ritrovato dominio sulla terra rossa di Parigi.