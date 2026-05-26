Una delle più grandi sorprese del Roland Garros ha scosso il tabellone maschile: Daniil Medvedev, sesta testa di serie e già numero uno del mondo, è stato clamorosamente eliminato al primo turno. Il tennista russo è stato sconfitto dall'australiano Adam Walton, numero 97 del ranking mondiale, in un match combattuto durato cinque set sul Court Suzanne Lenglen.

Il punteggio finale di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 testimonia l'andamento altalenante della sfida, che si è conclusa dopo tre ore e ventidue minuti di gioco. Per Medvedev, questa rappresenta la settima eliminazione al debutto in dieci partecipazioni allo Slam parigino, un dato che evidenzia le sue persistenti difficoltà sulla superficie in terra battuta, nonostante avesse espresso aspettative elevate per questa edizione dopo la combattuta semifinale raggiunta a Roma contro Jannik Sinner.

Per il ventisettenne Walton, invece, si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top 10 e del suo miglior risultato finora. L'australiano, che era arrivato a Parigi con una sola vittoria stagionale sulla terra rossa, ha bissato il successo ottenuto lo scorso agosto contro Medvedev sul cemento di Cincinnati, dimostrando di essere un avversario ostico per il russo.

L'andamento imprevedibile del match

La partita è stata un susseguirsi di emozioni e ribaltamenti di fronte, con i due giocatori che si sono alternati nel dominio dei set. Medvedev ha iniziato in sordina, cedendo il primo parziale, ma ha prontamente reagito nel secondo, mostrando la sua determinazione. Il terzo set ha visto Walton riprendere il controllo, prima di un nuovo, veemente ritorno del russo nel quarto, che ha riportato la sfida in parità.

Il quinto set decisivo ha offerto il culmine della tensione. Medvedev sembrava aver trovato l'inerzia giusta, riuscendo a strappare il servizio all'avversario e portandosi avanti sul 4-2. Tuttavia, Walton ha mostrato una resilienza straordinaria, reagendo con veemenza e inanellando ben quattro giochi consecutivi che gli hanno permesso di ribaltare completamente la situazione e chiudere l'incontro a suo favore.

Il momento chiave si è verificato nel nono gioco del parziale decisivo. Con il punteggio in bilico, Walton ha saputo annullare ben tre palle break, una delle quali con uno spettacolare smash in salto che ha colpito la linea laterale con precisione millimetrica. Questo punto cruciale ha infuso nuova fiducia nell'australiano e ha, in qualche modo, spezzato la resistenza di Medvedev, che nel game successivo ha ceduto il servizio e la partita, perdendo quattro punti di fila.

Walton al secondo turno, Medvedev ancora a terra

La sorprendente performance di Walton, che ha saputo sfruttare al meglio le condizioni di gioco rapide e la giornata particolarmente calda, gli apre le porte del secondo turno. Qui affronterà l'americano Zachary Svajda, numero 85 del mondo, che ha conquistato l'accesso al turno successivo superando Alexei Popyrin in quattro set e impedendo così un potenziale derby tutto australiano.

Per Daniil Medvedev, invece, questa eliminazione rappresenta l'ennesima delusione sulla terra rossa di Parigi. Nonostante i progressi mostrati su questa superficie nelle ultime stagioni, il Roland Garros continua a rivelarsi un ostacolo insormontabile per il tennista russo, che dovrà ora riflettere su questa inattesa battuta d'arresto.