Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), Stefano Mei, ha sottolineato con forza la diffusione globale e la vitalità dell'atletica durante la presentazione del Golden Gala allo Stadio Olimpico di Roma. Mei ha evidenziato come l'atletica sia uno sport globale, con ben 216 paesi affiliati alla World Athletics, una capillarità che nessun'altra disciplina sportiva può vantare nel panorama internazionale.

Il presidente ha poi rimarcato che il successo dell'atletica italiana non si fonda sull'exploit di un singolo atleta, ma sulla forza di un vasto gruppo di campioni che negli ultimi cinque anni hanno contribuito a una crescita "a dismisura" del movimento.

Ha enfatizzato gli ottimi risultati ottenuti con la nazionale e l'impegno a concentrarsi anche su altri aspetti, garantendo uno spettacolo di alto livello per il Golden Gala del 4 giugno, tappa cruciale della Diamond League ospitata nella capitale.

Un ruolo per Fiona May nella Federazione

Durante l'evento, Stefano Mei ha annunciato un'importante novità riguardante l'ex campionessa Fiona May, figura di riferimento dell'atletica italiana. "Per lei abbiamo pensato un ruolo in federazione e lo dobbiamo solo definire", ha dichiarato il presidente. Questa anticipazione segnala l'intenzione di coinvolgere attivamente ex atleti di alto livello nelle attività federali, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il loro patrimonio di esperienza e competenza maturato in campo internazionale, a beneficio dell'intero movimento.

La tradizione e lo sviluppo dell'atletica italiana

La Federazione Italiana di Atletica Leggera vanta una lunga e consolidata tradizione nella promozione e nello sviluppo della disciplina, un impegno costante che si riflette anche nelle sue pubblicazioni storiche. Questo lavoro continuo, che ha coinvolto generazioni di atleti, tecnici e dirigenti, ha permesso di costruire una base solida e di favorire l'emergere di nuovi talenti. La cura nella comunicazione istituzionale, supportata da una vasta rete di collaboratori, ha mantenuto vivo l'interesse verso il movimento, alimentando la partecipazione e la passione per uno sport che, come ribadito dal presidente Mei, si distingue per la sua diffusione capillare e la capacità di coinvolgere atleti a ogni livello, dal dilettante al professionista.

Questa dedizione ha permesso all'atletica italiana di raggiungere i successi attuali e di guardare con fiducia al futuro, forte di un patrimonio di esperienza e di una visione orientata alla crescita costante.