La Mercedes si trova a dover recuperare terreno dopo il Gran Premio di Miami, dove il team ha ammesso di essere "fuori sincronia" con gli aggiornamenti rispetto ai principali rivali. La scuderia, che aveva iniziato la stagione in modo dominante, ha visto interrompersi la propria serie positiva durante il weekend della Sprint: per la prima volta non è riuscita a monopolizzare la prima fila in qualifica e nessuna delle sue vetture è salita sul podio, mentre la McLaren ha conquistato una doppietta.

Charles Leclerc ha chiuso terzo, riuscendo anche a distanziare le Mercedes, ma il team principal Toto Wolff ha sottolineato come il risultato sia stato influenzato da una partenza difficile per Kimi Antonelli.

"Sappiamo di essere un po' fuori sincronia con i nostri aggiornamenti rispetto agli altri team", ha dichiarato Wolff. "Speravamo di riuscire a mantenere il nostro vantaggio e, in termini di tempi sul giro, eravamo vicini ai migliori nella Sprint. Ma se hai una brutta partenza – che non è stata affatto colpa di Kimi, ma un problema nostro – diventa difficile recuperare. Questa stagione sarà una vera e propria corsa allo sviluppo e chi porterà qualche decimo prima degli altri avrà un vantaggio".

La gara di Kimi Antonelli e il problema tecnico

Kimi Antonelli, partito dalla seconda posizione, ha tagliato il traguardo in quarta, ma è stato poi retrocesso al sesto posto per aver superato i limiti della pista, favorendo così George Russell e Max Verstappen.

Il pilota italiano ha espresso frustrazione per la partenza lenta, pur riconoscendo che la prestazione della vettura in assetto gara è stata incoraggiante: "La partenza, a dire il vero, come procedura era tutta corretta. Dobbiamo capire cosa sia successo, perché la fase di rilascio era buona e, per una volta, ho fatto tutto bene! È stato un peccato avere ancora una volta una brutta partenza, perché ha compromesso la gara. Stiamo faticando un po' questo weekend, ma il passo non era male alla fine".

La causa della partenza difficile di Antonelli è stata un problema tecnico: un malfunzionamento della batteria ha impedito di effettuare una prova di partenza dalla griglia prima della Sprint. Questo ha costretto il team a stimare i livelli di grip e le impostazioni della frizione, che si sono rivelate non ottimali.

Antonelli, pur seguendo correttamente la procedura, ha perso posizioni e poi ha commesso errori sui limiti della pista. Nonostante ciò, il pilota mantiene la leadership interna nel campionato, con sette punti di vantaggio su George Russell.

Gli aggiornamenti futuri e l'obiettivo Montreal

La Mercedes ha introdotto a Miami i primi componenti del nuovo pacchetto di aggiornamenti, ma la maggior parte delle novità tecniche è prevista per la prossima gara di Montreal. Il team punta a recuperare terreno e a ristabilire il proprio vantaggio sugli avversari, in una stagione che si preannuncia come una continua sfida sul fronte dello sviluppo tecnico. La capacità di portare aggiornamenti efficaci prima degli altri potrebbe risultare decisiva per le sorti del campionato.