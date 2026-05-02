Lando Norris ha attribuito agli aggiornamenti introdotti dalla McLaren il significativo miglioramento delle prestazioni che ha permesso al team di superare la Mercedes nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami. Il pilota britannico ha conquistato il miglior tempo nella sessione, confermando l'elevata competitività della vettura su un circuito dove la scuderia si è spesso distinta per le sue performance.

In precedenza, la Mercedes aveva dominato le prime tre gare della stagione, assicurandosi la prima fila in ogni sessione di qualifica prima dell'appuntamento di Miami.

Il loro vantaggio più ridotto era stato di 0,35 secondi su Oscar Piastri in Giappone. Tuttavia, a Miami la situazione è radicalmente cambiata: mentre la Mercedes ha portato solo sviluppi limitati, diversi team hanno introdotto aggiornamenti significativi. Norris ha così preceduto Kimi Antonelli di 0,222 secondi, con George Russell che si è classificato sesto, staccato di oltre sei decimi.

Le parole di Norris e la soddisfazione del team

“È stato fantastico”, ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche, esprimendo la sua gioia. “Risultato perfetto per noi, un bel modo di premiare la squadra. Abbiamo portato molti nuovi aggiornamenti sulla vettura, quindi è bello sentire di nuovo grip e premiare i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato tanto su questo.

Ho sempre amato Miami, sinceramente, sia in pista che fuori, quindi è un buon risultato per noi. Ovviamente è solo l'inizio del weekend, c'è ancora molta strada da fare, ma è bello iniziare così”.

Il pilota ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto con dedizione dal team per introdurre le novità tecniche, evidenziando come il feeling con la monoposto sia migliorato in modo tangibile grazie a questi sviluppi. La prestazione di Norris rappresenta un segnale estremamente positivo per la McLaren, che mira a consolidare la propria posizione tra i top team di questa stagione.

Gli sviluppi tecnici della McLaren

La McLaren ha introdotto a Miami una serie di aggiornamenti tecnici mirati, che hanno riguardato in particolare l'aerodinamica e il fondo vettura.

Questi sviluppi sono stati accolti con un forte sostegno da parte dei tifosi presenti nel paddock, un elemento che ha contribuito a creare un clima positivo e di grande entusiasmo attorno al team. L'obiettivo dichiarato della scuderia è quello di continuare a sviluppare la monoposto per mantenere la competitività nelle prossime gare del mondiale.

La brillante prestazione di Norris nelle qualifiche Sprint rappresenta quindi non solo un risultato sportivo di rilievo, ma anche la chiara conferma della validità e dell'efficacia del lavoro svolto sia in fabbrica che in pista, in una stagione che si preannuncia particolarmente combattuta e avvincente tra i principali team di Formula 1.