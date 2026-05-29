Il Milan sta attraversando un momento di profondo cambiamento, segnato da una vera e propria rivoluzione nell’area sportiva. La partenza di figure chiave come Massimiliano Allegri, insieme a Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, apre un’estate rossonera all’insegna dell’incertezza, con il mercato ancora da definire e la scelta del nuovo tecnico in sospeso. La stagione si è conclusa senza l’accesso alla Champions League, spingendo la proprietà ad azzerare l’intero vertice tecnico e dirigenziale per avviare una fase di rifondazione.

La rivoluzione dirigenziale e i costi

Il club ha ufficializzato l’addio di Allegri e dei vertici dell’area sportiva, una decisione motivata principalmente dal mancato ritorno nella prestigiosa Champions League e dalla riconosciuta necessità di una riorganizzazione profonda. Questa drastica scelta segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase operativa per la squadra rossonera. Il costo stimato per le buonuscite di queste figure dirigenziali e tecniche è significativo, raggiungendo una cifra rilevante che si aggira fino a ventidue milioni di euro lordi.

La panchina: Iraola e il progetto più ampio

Il nome di Andoni Iraola emerge come figura centrale nelle attuali valutazioni per la successione di Allegri sulla panchina del Milan.

Tuttavia, la trattativa per il nuovo allenatore non è ancora definita e si inserisce in un progetto più ampio. La dirigenza rossonera sta infatti lavorando su una strategia complessiva: prima di procedere con la scelta definitiva del tecnico, è ritenuto fondamentale definire e strutturare una nuova catena sportiva credibile. La decisione finale riguardo al futuro allenatore dipenderà, in ultima analisi, dalla chiarezza del mandato che gli verrà affidato e dalla struttura organizzativa che il nuovo tecnico troverà al suo arrivo.

Contesto e prospettive future

La rivoluzione in corso al Milan non si limita alla sola panchina, ma coinvolge l’intera governance sportiva del club. La proprietà, RedBird, ha optato per una ripartenza da zero, consapevole che il percorso sarà complesso e richiederà tempo.

Saranno necessarie figure capaci di garantire continuità e visione a lungo termine, specialmente in un contesto che vede il club escluso dalla Champions League. L’estate si preannuncia particolarmente intensa, con un mercato estivo che si prospetta caldo e delicato, dove ogni scelta dovrà essere ponderata con attenzione per costruire un futuro solido.

La decisione di azzerare l’area sportiva è stata presa immediatamente dopo la conclusione del campionato, con l’obiettivo primario di ricostruire un progetto solido e ambizioso. Sebbene il dossier su Iraola rimanga aperto, la priorità assoluta è stabilire una struttura tecnica chiara e funzionale prima di formalizzare qualsiasi accordo con il futuro allenatore.