Il Milan ha vissuto una serata da autentico incubo a Reggio Emilia, subendo una pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo. Al termine di un match valido per la Serie A, i rossoneri sono stati sonoramente fischiati dai propri tifosi, che hanno manifestato tutta la loro delusione per una prestazione ritenuta insufficiente e priva di mordente. La gara si è trasformata in un vero e proprio calvario per il Diavolo, incapace di reagire e contestato con veemenza al fischio finale.

La cronaca del match: dominio neroverde e impotenza rossonera

La partita ha preso una piega disastrosa per il Milan fin dalle prime battute.

Al quinto minuto di gioco, Domenico Berardi ha sbloccato il risultato con un pregevole sinistro a giro, trafiggendo l'incolpevole Maignan. L'azione decisiva è stata orchestrata con maestria dal Sassuolo, con un coinvolgimento corale di Thorstvedt, Nzola e Laurienté. Il Diavolo è apparso fin da subito stordito e privo di idee, e la situazione è precipitata ulteriormente al 24' minuto, quando la squadra è rimasta in dieci uomini. Tomori, già ammonito, è stato infatti espulso per un fallo su Laurienté, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica per gran parte dell'incontro. L'inizio della ripresa ha visto il Sassuolo raddoppiare il vantaggio: Laurienté, autore di una prestazione brillante, ha finalizzato con freddezza uno scambio preciso con Thorstvedt, consolidando il risultato.

La reazione del Milan è stata pressoché inesistente, con un solo tiro nello specchio della porta registrato al 93' minuto, una punizione debole facilmente parata da Turati, simbolo dell'impotenza offensiva mostrata dai rossoneri.

Le conseguenze: corsa Champions compromessa e contestazione dei tifosi

Questa amara sconfitta complica in maniera significativa la corsa del Milan verso la qualificazione alla prossima Champions League. Con sole tre gare rimanenti, i rossoneri devono ora conquistare sei punti per sperare di raggiungere l'obiettivo prefissato. L'esito del match ha avuto immediate ripercussioni anche sul fronte del tifo: all'uscita dal Mapei Stadium, i tifosi rossoneri hanno accolto la squadra con fischi assordanti e cori di disapprovazione.

La loro delusione era palpabile, frutto di una prestazione giudicata non solo insufficiente, ma anche remissiva e priva della grinta necessaria per affrontare un avversario determinato.

L'analisi della prestazione: un Milan passivo contro un Sassuolo meritevole

L'analisi post-partita conferma un quadro desolante per il Milan, che ha mostrato un atteggiamento complessivamente passivo e una chiara incapacità di reagire di fronte alle avversità. Il vantaggio iniziale del Sassuolo, l'espulsione di Tomori e il successivo raddoppio neroverde non hanno scosso i rossoneri, che non sono riusciti a trovare la forza per ribaltare la situazione. Il Sassuolo, al contrario, ha gestito la gara con grande lucidità e intelligenza tattica, senza correre rischi superflui.

La squadra di casa ha meritato pienamente il successo, grazie anche alle ottime prove individuali di giocatori chiave come Thorstvedt e Laurienté, che hanno saputo interpretare al meglio il piano di gioco, mettendo in seria difficoltà un Milan irriconoscibile.