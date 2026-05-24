Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso il desiderio di riportare la tappa finale del Giro d’Italia nel capoluogo lombardo, definendola "un sogno". La sua dichiarazione è avvenuta durante le fasi conclusive della quindicesima tappa, che ha segnato il ritorno del Giro a Milano dopo cinque anni di assenza. Sala si è detto soddisfatto della partecipazione del pubblico, sottolineando l’importanza dell’evento.

Sala, il cui mandato terminerà nel 2027, ha dichiarato: "Purtroppo non toccherà più a me, ma credo che una riflessione sia da fare sull’ultimo anno.

Sono un fanatico del ciclismo, sarebbe molto bello, ci ragioniamo". Il sindaco ha poi aggiunto: "Finalmente il Giro torna a casa. Nella discussione con Rcs io puntavo sulla cronometro ma alla fine hanno avuto ragione loro, perché questa formula del circuito è molto bella, c’è tanta gente e quindi bene così. Da qua in poi cercheremo di rilanciare".

La 15ª tappa a Milano: percorso e pubblico

La quindicesima tappa del Giro d’Italia ha visto i corridori partire da Voghera e arrivare a Milano dopo 157 chilometri. L’arrivo era previsto poco prima delle 17 in Corso Venezia, dopo quattro giri di un circuito cittadino di 16 chilometri nelle zone sud ed est. L’evento ha coinvolto numerosi spettatori, confermando il forte legame tra Milano e la Corsa Rosa.

La presenza del pubblico e l’organizzazione hanno soddisfatto l’amministrazione, che ha collaborato per sicurezza e riuscita. Le parole di Sala riflettono la volontà di mantenere vivo il rapporto con il Giro, auspicando di ospitare nuovamente la tappa conclusiva.

Modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici

Il ritorno del Giro a Milano ha comportato significative modifiche alla viabilità cittadina. Le strade interessate dal circuito sono rimaste chiuse dalle 11:30 fino alle 18:00 circa. Tra le vie principali coinvolte figurano via della Chiesa Rossa, piazza Abbiategrasso, via Medeghino, via Valla, via Lampedusa, tratti di circonvallazione esterna e interna, Corso Buenos Aires, Corso Venezia, via San Damiano e viale Liguria.

Anche il servizio di trasporto pubblico ha subito variazioni: dalle 12:00 i treni della linea M1 non hanno effettuato la fermata di Palestro. Dalle 11:00 alle 19:30 circa, diverse linee di tram hanno interrotto il servizio lungo i tratti interessati, sostituite da bus. L’azienda dei trasporti ha consigliato l'uso della metropolitana.