Il Gran Premio del Canada ha segnato un traguardo storico per la partnership tra Red Bull e Ford: il primo podio conquistato dal nuovo power unit Red Bull Ford Powertrains. Max Verstappen ha tagliato il traguardo in terza posizione a Montreal, riportando così il nome Ford sul podio della Formula 1 per la prima volta dal 2003. Un risultato che, secondo Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing, testimonia la solidità della collaborazione e l'impegno profuso in vista della stagione 2026.

La decisione di Red Bull di sviluppare un proprio programma power unit è maturata dopo l’annuncio di Honda di ritirarsi dalla Formula 1 al termine del 2021.

Dopo un’attenta valutazione di diverse opzioni, la scuderia ha stretto un accordo con Ford per la realizzazione dei nuovi motori, che hanno già dimostrato una notevole competitività. “Vedere Max assicurarsi il primo podio dell’era Red Bull Ford Powertrains è un momento storico per la nostra partnership”, ha ribadito Rushbrook, sottolineando l'impegno straordinario nella preparazione della stagione 2026 e riconoscendo il merito di Oracle Red Bull Racing e Ford Racing.

Il successo del lavoro di squadra

Rushbrook ha evidenziato i progressi significativi ottenuti da tutte le vetture motorizzate Red Bull Ford Powertrains, sia per Oracle Red Bull Racing che per Visa Cash App Racing Bulls. In particolare, Isack Hadjar e Liam Lawson hanno registrato i loro migliori piazzamenti stagionali, rispettivamente in quinta e settima posizione.

Laurent Mekies, team principal Red Bull, ha confermato i passi avanti già osservati a Miami: “Abbiamo ridotto il gap dai primi. In qualifica il distacco era di tre decimi, ma in gara siamo stati più vicini rispetto al mezzo secondo di Miami. Questo è un chiaro segnale che stiamo procedendo nella giusta direzione con lo sviluppo.”

Verstappen: tra soddisfazione e ambizione

Max Verstappen, protagonista del podio canadese, ha riconosciuto che il risultato è stato in parte favorito dalle difficoltà incontrate dagli avversari, ma ha enfatizzato i progressi della squadra. “Direi che è stata un po’ una sorpresa, ma bisogna analizzare la situazione: le due McLaren hanno commesso errori strategici partendo con le intermedie, e la Mercedes di George Russell si è ritirata.

Questo ci ha certamente aiutato a salire sul podio. Tuttavia, per noi resta un grande risultato. Stiamo lottando con la Ferrari e non siamo troppo distanti dalla Mercedes. Nel secondo stint con le medie abbiamo avvertito una mancanza di grip, un aspetto che dobbiamo comprendere, ma essere sul podio è comunque un fatto positivo.”

Verstappen ha concluso con una nota di ambizione: “Nelle ultime due gare siamo stati molto più vicini. Prima eravamo impegnati a lottare con il gruppo di metà classifica, ora siamo vicini ai primi. Abbiamo compiuto passi avanti concreti, ma sono consapevole che possiamo fare ancora meglio e su questo ci concentreremo.” Il podio di Montreal si configura dunque come un segnale incoraggiante per Red Bull e Ford, che guardano con fiducia al prosieguo della stagione e allo sviluppo futuro del progetto.