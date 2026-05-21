A Monaco, in una giornata che segna un punto di svolta per il calcio tedesco, il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha ufficialmente annunciato il clamoroso ritorno di Manuel Neuer nella nazionale tedesca. Il rientro del portiere, in vista degli imminenti Mondiali in Nord America, rappresenta una notizia di grande impatto, considerando che Neuer, capitano e colonna portante del Bayern Monaco, aveva precedentemente comunicato il suo ritiro dalla selezione alla fine dell’estate del 2024. Questa decisione segna la fine di un’assenza che si protraeva da quasi 700 giorni, con la sua ultima apparizione risalente alla sfortunata sconfitta contro la Spagna nei quarti di finale di Euro 2024.

Il Contesto del Ritiro e la Scelta di Tornare

La scelta di Manuel Neuer di lasciare la nazionale, annunciata nell’agosto del 2024, era stata motivata dalla volontà di concentrarsi pienamente sugli obiettivi e le sfide con il suo club, il Bayern Monaco. In quel periodo, il portiere aveva espresso la sua convinzione che fosse il momento giusto per compiere quel passo, dichiarando: “Sono convinto che questo sia il momento giusto per fare questo passo”. La comunicazione con il CT Nagelsmann era avvenuta in un clima di fiducia e rispetto reciproco, a testimonianza del profondo legame tra il giocatore e la federazione. La sua ultima partita in maglia tedesca, prima di questa pausa, era stata proprio l’eliminazione ai quarti di finale di Euro 2024 per mano della Spagna, un incontro che aveva segnato la sua 124esima presenza totale con la Germania.

Un Ritorno Strategico per i Mondiali

Il rientro di Neuer, all’età di 40 anni, si configura come un colpo di scena significativo nel panorama calcistico internazionale. La sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali per la Germania nella spedizione in Nord America. Nagelsmann ha ribadito la sua fiducia nel portiere, affidandogli nuovamente il ruolo di numero uno e puntando sulla sua leadership per guidare la squadra in un torneo così prestigioso. La decisione del commissario tecnico sottolinea l’importanza di avere in porta una figura di tale calibro, capace di infondere sicurezza e determinazione all’intero collettivo in vista della competizione mondiale.